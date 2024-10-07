Рішенню щодо змін у СЗЧ дали "рух", але з однією правкою

Профільний комітет ВР дав "зелене світло" відповідному законопроєкту. Однак одне питання викликало дискусію.

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Що таке СЗЧ - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Комітет Верховної Ради з питань оборони і нацбезпеки 7 жовтня підтримав законопроєкт про СЗЧ і дезертирство. Ідеться про звільнення від кримінальної відповідальності бійців, які уперше самовільно покидають в/ч.

Водночас, за словами депутата Олександра Федієнка, на сьогоднішньому засіданні Комітету було ухвалено правку — у поточній редакції законопроєкту вказується, що під час дії воєнного стану військова служба бійців у СЗЧ не призупиняється.

Військовослужбовці, які уперше самовільно покинули військчастину, але повернулися з готовністю продовжити службу, повинні бути поновлені протягом наступних 72 годин командиром в/ч.

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За словами Федієнка, дискусію на засіданні Комітету, з-поміж, іншого викликало питання продовження термінів СЗЧ. На сьогодні законом СЗЧ передбачено у понад три доби, але не більш як місяць, що карається штрафом.

"Останнє вирішує суд, у разі відсутності помʼякшувальних обставин суд може визнати такого військовослужбовця дезертиром Ст408 ККУ. Покарання від двох до пʼяти років", — нагадав депутат.

Як повернутись із СЗЧ? Написати заяву слідчому, прокурору або суду про бажання повернутися на службу. Згідно з Кримінальним кодексом (ст. 401), можна повернутися або до попередньої частини, або до іншої. Тобто, якщо СЗЧ чи дезертирство було пов'язане з небажанням проходити службу в певному підрозділі, це дає можливість потрапити в інший.

СЗЧ - що відомо про можливі зміни

Як писав Главред, у Верховній Раді України готують законопроєкт, на базі якого військовослужбовці ЗСУ зможуть уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини, якщо вони добровільно повернуться до війська. Відповідні законопроєкти депутати обіцяли зареєструвати в парламенті "вже найближчими днями".

Представник комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що нинішній закон працює, але лише тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення щодо звільнення її від кримінальної відповідальності.

"А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться", - сказав він.

Закон про мобілізацію - основні положення / фото: Главред

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