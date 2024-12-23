Чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію: у Раді відповіли

Зазначається, що усе буде залежати від розвитку ситуації на полі бою.

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Мобілізація в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Закон про мобілізацію забезпечив посилення Сил оборони

Військово-облікові дані оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків

Немає жодного закону, який залишається незмінним

Закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Про це заявив голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, після набрання чинності закону, врази зросла кількість мобілізованих.

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Він також додав, що військово-облікові дані через ТЦК та застосунок Резерв+ оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків.

"Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не будуть вноситися зміни. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціатив МО, ГШ та народних обранців. Немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає у часі свого створення", – наголосив депутат.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

Крім того, у зв'язку з запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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