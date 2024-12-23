Чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію: у Раді відповіли

Ключові тези:
- Закон про мобілізацію забезпечив посилення Сил оборони
- Військово-облікові дані оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків
- Немає жодного закону, який залишається незмінним
Закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Про це заявив голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю АрміяInform.
За його словами, після набрання чинності закону, врази зросла кількість мобілізованих.
Він також додав, що військово-облікові дані через ТЦК та застосунок Резерв+ оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків.
"Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не будуть вноситися зміни. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціатив МО, ГШ та народних обранців. Немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає у часі свого створення", – наголосив депутат.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.
Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.
Крім того, у зв'язку з запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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