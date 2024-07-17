Військових хочуть не карати за перше дезертирство: що пропонує Міноборони

Військовим потрібно буде звернутися до слідчого або прокурора та до командира.

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"Перших" дезертирів хочуть звільнити від кримінальної відповідальності / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт, який відкриває можливість повернення на службу військових, які уперше самовільно залишили частину (СЗЧ).

Ідеться про перше дезертирство в умовах воєнного стану.

Такі військовослужбовці зможуть звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до в/ч для продовження служби.

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Намір бійця має бути схвалений командиром.

"Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення, пояснюють у Міноборони.

Мобілізація в Україні - проблема з дезертирством

Як писав Главред, в Одеській області ввечері 14 липня під час охорони державного кордону було скоєно напад на прикордонний наряд, один із правопорушників загинув.

Зазначається, що за оперативними даними, 14 липня 2024 року в Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Республіки Молдова. Для того щоб під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Для збереження свого життя прикордонник змушений був застосувати зброю, зробив попереджувальні постріли і в напрямку нападника.

З початку повномасштабного вторгнення - станом на березень 2024 рік - в Україні було порушили 4,6 тисячі справ про самовільне залишення частини. У 2022 році було зареєстровано 6 тисяч таких справ, а вже в наступному — 16 тисяч. При цьому за перші два місяці 2024 року прокурори вже розпочали 4690 проваджень.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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