Термін повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити: в ОП з'явилася ідея

Ідея продовження терміну обговорюється з оборонним комітетом Верховної Ради.

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В ОП заявили, що термін добровільного повернення з СЗЧ можуть продовжити / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

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1 січня 2025 року завершився термін повернення на службу із СЗЧ

Термін добровільного повернення можуть продовжити

Планується активніше залучати рекрутерів для повернення військових на службу

Термін для добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) можуть продовжити. Проте точна дата ще не визначена. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Посадовиця нагадала, що 1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Тому, за словами Верещук, під час міжвідомчої наради з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей з'явилася ідея продовжити цей термін.

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"Це поки що тільки ідея, але ми вже почали обговорювати це з оборонним комітетом ВРУ. Дякую Голові комітету Олександру Завітневичу за оперативність", - написала вона.

Крім того, пропонується активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів, щоб допомогти повернути військових у стрій.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу", - додала Верещук.

Повернення військових з СЗЧ - що відомо

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дає можливість військовим, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), повернутися на службу. Цей закон стосується випадків першого дезертирства під час воєнного стану, і такі військовослужбовці можуть звернутися до слідчого або прокурора з наміром поновитись у частині.

Як повідомляв Главред, 7 жовтня Комітет ВР з питань оборони і нацбезпеки підтримав цей законопроєкт. Військових, які вперше самовільно покинули частину, повинні поновити протягом 72 годин після повернення з готовністю продовжити службу.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський підписав закон. Тепер, за новими правилами, ті, хто дезертував вперше, можуть уникнути покарання і добровільно повернутися до служби без наслідків.

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Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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