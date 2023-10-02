УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

Анна Ярославська
2 жовтня 2023, 06:43 оновлено 2 жовтня, 06:51
Статус "вагнерівців" поки залишається незрозумілим, оскільки найманці розкидані по декількох різних країнах.

Павло Пригожин, ПВК
Павло Пригожин може очолити ПВК "Вагнера" / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Приватна військова компанія "Вагнера" може перейти в підпорядкування Росгвардії або Міноборони РФ і знову представляти серйозну загрозу для українських військових. Очолити найманців може син ексватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина Павло.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, статус ПВК "Вагнера" поки залишається незрозумілим, оскільки найманці розкидані по декількох різних країнах. Однак 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" і нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим і заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, що виконують бойові завдання, передусім, в Україні.

відео дня

Аналітики ISW зазначають, що деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву і стали заявляти, що місце Пригожина повинен зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їхнє командування.

"Відоме джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським Міноборони і що "група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи", - пишуть аналітики.

Павло Пригожин
Павло Пригожин / Фото: скріншот

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом глави Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше провагнерівське джерело стверджував 30 вересня, що глава Росгвардіі Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи "Вагнера" приєднатися до Росгвардії в якості окремого підрозділу.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

"Початкова оцінка (що "Вагнер" втратив ефективність, - ред) буде недійсною, якщо вони відновлять себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - зазначили в ISW.

Як повідомляв Главред, 27 вересня начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії перевіряє співробітників близької до глави держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Нібито Росгвардія допомогла "Вагнеру" заховати снаряди та обладнання на своїх складах одразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії.

Тим часом в Росії створена нова приватна військова компанія під патронатом Міністерства оборони. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників у Білорусь та країни Африки і планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК "Вагнер".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Міноборони РФ Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

06:43 Україна
Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

23:20 Україна
"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

20:36 Політика
Всі головні новини

Останні новини

06:43

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

06:12

Чому американці голосують за Трампа?Погляд

05:00

Що потрібно покласти в кишеню 3 жовтня, щоб захиститися від проблем: прикмети дня

02:18

Не періть так куртки: помилки, які зіпсують речі

01:30

Режим Путіна знесуть: ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій заколоту у РФВідео

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
00:28

"Німеччина потягнеться до росіян": Польща застерігає Зеленського від союзу з німцями

01 жовтня, неділя
23:20

Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

22:46

Операція "Бариня" : у ГУР розповіли про долю завербованого російського офіцера

22:05

Єфросиніна згадала зворушливу історію про те, як її чоловік пішов у ЗСУ

Реклама
21:50

Куля застрягла біля серця: дивовижна історія порятунку українського військового

21:31

Чи можна молитися без натільного хрестика: прості відповіді здивують навіть скептиків

21:29

Голос країни-13 - 5 випуск: підсумки першої частини вокальних батлівВідео

20:36

"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

20:22

Ми не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана - Байден

19:58

ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети від чотирьох країн: Огризко розкрив стратегіюВідео

19:33

"Ми маємо великі проблеми": "друг Путіна" і переможець виборів у Словаччині хоче припинити допомогу Україні

19:17

Вдарить +8: "бабине літо" закінчується, в Україну вривається похолодання

18:56

Настя Каменських дала концерт у Києві: Потап не з'явився

18:18

"Можна сказати, при Вас здохну, дон": зірка "Кварталу 95" зробив іскрометну пародію на Кадирова і ПутінаВідео

18:15

Бої лоб в лоб: під Бахмутом розгортаються ключові події - ЗСУ

Реклама
17:42

Не їдуть: дипломат пояснив, чому Німеччина передала партію неробочих Leopard

17:40

Гроші від США Україні надходити не перестануть, є ще запаси допомоги - МЗС

17:38

Є кілька причин: як розвінчатися після розлучення

16:49

"Я запараноїв": онук Пугачової злякався, що його хочуть убити в США

16:37

Чому горіхи потрібно замочувати у воді: результат приємно здивує

16:35

Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

16:07

Наступник Воллеса запропонував відправити в Україну британські війська: що відповів Сунак

16:01

Гороскоп на жовтень 2023 для Риб: новина, переїзд, розширення світоглядуВідео

15:50

Кого краще не пускати в будинок 2 жовтня, щоб не накликати біду: старі прикмети

15:32

Гороскоп на жовтень 2023 для Водоліїв: доля підштовхне до ухвалення рішеньВідео

15:27

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

14:56

РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

14:35

"Бавовна" в Криму: в Джанкої по складу ворогів прилетіла ракета - місцеві жителі

14:18

Бояться українських БПЛА: окупанти "намалювали" Ту-95 в Енгельсі - їх видали деталі

14:00

Фіналіст Холостячки Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка

13:55

"Бути до останніх днів творцем": рецензія на фільм "Творець"

13:47

РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

13:18

Гроші гребе лопатою: блогер Волошин розповів підписникам скільки грошей заробляє

12:50

Дрони атакували російські міста: лунали вибухи та спалахнула пожежа

12:47

Shahed може тікати від РЕБ: РФ б'є по Україні модернізованими дронами

Реклама
12:36

Медведєв "прокинувся": погрожує бити по заводах Німеччини через постачання Taurus

12:28

Місячний календар на 2 жовтня: що Місяць віщує в особистому житті, здоров'ї та грошах

11:44

Росія у вересні побила "рекорд" з застосування "Шахедів": з чим це пов'язано

11:43

Втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна - Огризко

11:42

У Словаччині на виборах перемагають "друзі Путіна" з проросійської партії Фіцо

10:40

У Кремлі заплутались, які території України вважають окупованими - ISW

10:39

У КНДР зганьбилися абсурдною заявою щодо війни РФ з Україною

10:36

Василь Вірастюк відверто розповів про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу

10:16

Вивела на сцену доньку без згоди батька: зрадниця Лорак з розмахом відзначила 45-річчя

09:44

"Корисні ідіоти": ексглава МЗС назвав, хто в ЄС готовий танцювати під дудку КремляВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти