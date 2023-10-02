Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

Статус "вагнерівців" поки залишається незрозумілим, оскільки найманці розкидані по декількох різних країнах.

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Павло Пригожин може очолити ПВК "Вагнера" / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Приватна військова компанія "Вагнера" може перейти в підпорядкування Росгвардії або Міноборони РФ і знову представляти серйозну загрозу для українських військових. Очолити найманців може син ексватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина Павло.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, статус ПВК "Вагнера" поки залишається незрозумілим, оскільки найманці розкидані по декількох різних країнах. Однак 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" і нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим і заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, що виконують бойові завдання, передусім, в Україні.

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Аналітики ISW зазначають, що деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву і стали заявляти, що місце Пригожина повинен зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їхнє командування.

"Відоме джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським Міноборони і що "група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи", - пишуть аналітики.

Павло Пригожин / Фото: скріншот

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом глави Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше провагнерівське джерело стверджував 30 вересня, що глава Росгвардіі Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи "Вагнера" приєднатися до Росгвардії в якості окремого підрозділу.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

"Початкова оцінка (що "Вагнер" втратив ефективність, - ред) буде недійсною, якщо вони відновлять себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - зазначили в ISW.

Як повідомляв Главред, 27 вересня начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії перевіряє співробітників близької до глави держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Нібито Росгвардія допомогла "Вагнеру" заховати снаряди та обладнання на своїх складах одразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії.

Тим часом в Росії створена нова приватна військова компанія під патронатом Міністерства оборони. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників у Білорусь та країни Африки і планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК "Вагнер".

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