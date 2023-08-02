Влада США готує ще один пакет військової допомоги для України - Politico

США вже незабаром можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Очікується, що це може статися на початку наступного тижня.

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На даний момент достовірно невідомо, яка саме зброя від США увійде в новий пакет / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Влада Сполучених Штатів Америки вже незабаром може оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Очікується, що це може статися на початку наступного тижня. Про це повідомляє західний портал Politico з посиланням на власне обізнане джерело.

"Міністерство оборони (воно ж Пентагон) очікує, що ще один транш буде оголошений на початку наступного тижня", – йдеться в повідомленні.

На даний момент достовірно невідомо, яка саме зброя від США для ЗСУ може увійти в цей новий пакет.

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Попередній пакет військової допомоги для України від Адміністрації президента США Джо Байдена на 400 млн доларів США включав в себе додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніку і зброю проти танків.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.

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