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Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн: що увійде

Альона Вороніна
12 липня 2023, 07:30 оновлено 12 липня, 07:38
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Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.
Танк Challenger 2, флаг Украины, флаг Великой Британии
Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги/ колаж: Главред, фото: defenceimagery.mod.uk, МЗС України

Уряд Великої Британії виділив черговий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме у себе додаткові боєприпаси і бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Також планується надати 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) на підтримку ремонту обладнання і нового військового реабілітаційного центру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву на Даунінг-стріт. Зазначається, що Велика Британія скоро повинна оголосити про цей пакет військової допомоги.

У заяві уряду Британії говориться про те, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

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Також очікується, що усі члени G7 підпишуть спільну декларацію, у якій буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну упродовж наступних років для припинення війни.

"Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає заражати лінію фронту, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі. Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", – сказав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в межах нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Проте три країни проти передачі касетних боєприпасів Україні. Рішення президента США Джо Байдена не підтримують у Німеччині, Британії та Іспанії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розніс Захід за повільні постачання зброї. Союзники України на Заході жодним чином не можуть зважитися на ухвалення рішень, які суттєво полегшили б боротьбу з агресором РФ, вважає Михайло Подоляк.

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