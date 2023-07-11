11 країн сформували коаліцію для навчання українських пілотів на F-16 - Резніков

Також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів.

https://glavred.net/world/11-krajin-sformuvali-koaliciyu-dlya-navchannya-ukrajinskih-pilotiv-na-f-16-reznikov-10484908.html Посилання скопійоване

Резніков розповів про навчання українських пілотів на F-16 / Колаж: Главред, фото УНІАН, Вікіпедія

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Сьогодні 11 країн-партнерів і Україна підписали меморандум, який визначає умови. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за виняткове лідерство у цьому процесі", - про це Резніков повідомив у Twitter.

Міністр оборони України наголосив, що меморандум передбачає, що українські пілоти, техніки та інший персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів.

відео дня

"Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16. F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські повітряні сили готові опанувати їх якнайшвидше", - пояснив Резніков.

11 країн сформували коаліцію для навчання українських пілотів на F-16 / фото: twitter/oleksiireznikov

Як повідомило данське Міністерство оборони, Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16.

Очікується, що навчання розпочнеться наприкінці літа і відбуватиметься в Данії.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, що у ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців, і це в кращому випадку. Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу. Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

Україна отримає F-16, але навчання пілотів ще не почалося. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочалися, але ЗСУ отримають такі літаки, каже речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

У Міноборони назвали число винищувачів для перемоги. Україна здатна здобути перемогу над країною-агресором Росією і звільнити свої території, якщо отримає достатньо винищувачів, вважають у відомстві.

Більше військових новин: