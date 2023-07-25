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Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

Дмитро Відоменко
25 липня 2023, 21:14 оновлено 25 липня, 21:19
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Влада США оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги для України. Його вартість склала 400 млн доларів.
Пентагон, прапор США
Пентагон озвучив, яким буде новий пакет військової допомоги від США Україні / колаж Главред, фото УНІАН

США оголосили виділили про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів США. До нього увійде різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет і броньованих машин. Про це повідомляють представники прес-служби Пентагону.

Згідно з текстом, в новий пакет військової допомоги для України увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм і 60-мм мінометні снаряди;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • понад 28 млн набоїв до стрілецької зброї та гранати;
  • прилади нічного бачення і тепловізійні системи;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в сфері безпеки", - говорять в Пентагоні.

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Блек хорнет
Дрон Black Hornet / Facebook

Довідка. Black Hornet - військовий безпілотний мікро літальний апарат, розроблений компанією Prox Dynamics (Норвегія). Його головне призначення - розвідка і визначення цілей ворога. Це невеликий дрон вертолітного типу масою в 18 грамів, який може працювати без підзарядки протягом 25 хв. Розміри апарату приблизно 10×2,5 сантиметра. Він призначається для супроводу військ для розвідки локальної ситуації.

Маса одного комплекту становить близько 1,3 кілограма, а вбудована камера дозволяє керуючому отримувати повноцінне відео і фотографії.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.

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