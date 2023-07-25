Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

Влада США оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги для України. Його вартість склала 400 млн доларів.

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Пентагон озвучив, яким буде новий пакет військової допомоги від США Україні / колаж Главред, фото УНІАН

США оголосили виділили про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів США. До нього увійде різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет і броньованих машин. Про це повідомляють представники прес-служби Пентагону.

Згідно з текстом, в новий пакет військової допомоги для України увійдуть:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм і 60-мм мінометні снаряди;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

БПЛА Black Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

боєприпаси для розчищення перешкод;

понад 28 млн набоїв до стрілецької зброї та гранати;

прилади нічного бачення і тепловізійні системи;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в сфері безпеки", - говорять в Пентагоні.

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Дрон Black Hornet / Facebook

Довідка. Black Hornet - військовий безпілотний мікро літальний апарат, розроблений компанією Prox Dynamics (Норвегія). Його головне призначення - розвідка і визначення цілей ворога. Це невеликий дрон вертолітного типу масою в 18 грамів, який може працювати без підзарядки протягом 25 хв. Розміри апарату приблизно 10×2,5 сантиметра. Він призначається для супроводу військ для розвідки локальної ситуації.

Маса одного комплекту становить близько 1,3 кілограма, а вбудована камера дозволяє керуючому отримувати повноцінне відео і фотографії.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ВСУ.

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