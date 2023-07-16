У США кінчаються боєприпаси, на їх поповнення підуть роки - Білий дім

На складах Пентагону скоротилась кількість боєприпасів, які є стандартами для НАТО.

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У США закінчуються боєприпаси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У США вже закінчуються боєприпаси на тлі військової допомоги України. На поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

Він пояснив, що на момент початку президентства Байдена запаси 155 боєприпасів, які є стандартами для НАТО, вже були "відносно низькими".

Салліван повідомляє, що процес поповнення арсеналів буде складним через необхідність надавати Україні військову допомогу.

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"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси", – сказав Салліван.

Військова допомога Україні

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.

Також повідомлялося про те, що Німеччина передала Україні допомогу. У пакет допомоги увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.

Крім того, Південна Корея передає Україні великий пакет військової допомоги. Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні.

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