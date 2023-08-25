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"Мотузку і мило вишлю": Лукашенко відхрестився від Пригожина і підлизався до Путіна

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2023, 18:19 оновлено 25 серпня, 18:19
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Самопроголошений президент Білорусі заявив, що не надавав Пригожину "гарантії безпеки".
Лукашенко, Пригожин
Лукашенко сказав, що не пропонував Пригожину гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина раптово заявив про те, що він нібито не давав йому "гарантій безпеки". Про це повідомляє Белт.

"Якщо прямо відповідати на це питання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це, по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла", - говорить Лукашенко.

У той же час він переконує, що нібито двічі говорить з Пригожиним про безпеку і навіть пропонував вислати йому "мотузку з милом".

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"Ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому дзвонив і йшли переговори, коли вони маршем йшли на Москву. Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти погубиш людей і сам загинеш?"У запалі ця людина (тільки з фронту):" чорт з ним, загину!"Я йому кажу:"Жень, я зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила". − "Не, не, не. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Другий раз, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив:" хлопці, дивіться", - розповідає Лукашенко.

Лукашенко також почав вигороджувати Путіна, кажучи про те, що диктатор нібито не має відношення до замаху на Пригожина.

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", − сказав Лукашенко.

Вбивство Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.

У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Михайло Подоляк переконаний, що таким чином Путін вирішив помститися Пригожину за його заколот і наступ на Москву.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Євген Пригожин смерть Пригожина
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