У небі було чутно 2 вибухи: літак Пригожина збила російська ППО

Літак ПВК "Вагнера", на якому був ватажок найманців Євген Пригожин, могла збити російська ППО. Місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи. Про це повідомляється в Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ.
Після вибухів літак почав падати, а в небі залишилося два сліди.
"Були два постріли і два сліди в небі. Крило відлетіло і далі він падав. Не горів, нічого, просто падав", - каже один зі свідків.
Повідомляється, що літак Пригожина впав біля російського складу ракетного і артилерійського озброєння військової частини 55664.
"Комплекси ППО, які ймовірно, збили Ембрайр, в тому числі могли охороняти даний об'єкт", - йдеться в повідомленні.
Падіння літака Пригожина
Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили.
Відомо, що в літаку було 10 осіб. Тіла мінімум 8-ми вже знайдені.
Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна в замаху на Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.
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