У небі було чутно 2 вибухи: літак Пригожина збила російська ППО

Літак "Вагнера" впав біля складу зберігання ракетного і артилерійського озброєння РФ.

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Літак Пригожина збила російська ППО / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео

Літак ПВК "Вагнера", на якому був ватажок найманців Євген Пригожин, могла збити російська ППО. Місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи. Про це повідомляється в Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ.

Після вибухів літак почав падати, а в небі залишилося два сліди.

"Були два постріли і два сліди в небі. Крило відлетіло і далі він падав. Не горів, нічого, просто падав", - каже один зі свідків.

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Повідомляється, що літак Пригожина впав біля російського складу ракетного і артилерійського озброєння військової частини 55664.

"Комплекси ППО, які ймовірно, збили Ембрайр, в тому числі могли охороняти даний об'єкт", - йдеться в повідомленні.

Літак Пригожина збила російська ППО / фото: ВЧК-ОГПУ

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили.

Відомо, що в літаку було 10 осіб. Тіла мінімум 8-ми вже знайдені.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна в замаху на Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

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