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"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2023, 22:15 оновлено 24 серпня, 23:21
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Головнокомандувач ЗСУ порівняв те, що станеться на фронті, з битвою за Курськ під час Другої світової війни.
Валерій Залужний, ВСУ
ЗСУ на порозі прорив на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка,

Українські військові роблять все, щоб звільнити українські території від російських окупантів. ЗСУ знаходяться на порозі прориву. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний американським офіційним особам, повідомляє WSJ.

Таким чином, "повільний контрнаступ", який багато хто критикував, зовсім скоро може набрати неймовірні оберти.

Валерій Залужний заявив, що зараз починається справжня "битва за Курськ" - головна битва між Німеччиною і СРСР під час Другої світової війни.

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"Ви не розумієте природу цього конфлікту ... Це не протиповстанський бій. Це Курськ", - сказав Залужний.

Водночас у США переконані, що в України для наступу є достатньо військової техніки. Американські чиновники вважають, що військова допомога подібного масштабу може не повторитися в 2024 році.

"Ми побудували цю сталеву гору для контрнаступу. Ми не можемо зробити це знову", - сказав колишній американський чиновник.

У США переконані, що в України ще є час, щоб домогтися неймовірного успіху на фронті. Навіть радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван спростував слова про те, що конфлікт в Україні зайшов у глухий кут. Він додав, що поле бою змінюється щодня.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ. Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван відкинув тезу, що війна в Україні нібито зайшла у "глухий кут". У коментарі журналістам Салліван наголосив, що ЗСУ домагаються успіхів на півдні, попри постійні штурми окупантів.

Також раніше у The New York Times із посиланням на американських та інших західних офіційних осіб зазначали, що контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку. Західні чиновники вважають, що зараз війська ЗСУ надто розосереджені і їм потрібно "зібрати свою бойову міць в одному місці".

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в ISW.

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війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ
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