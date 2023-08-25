Путін виведе війська з України та сяде за стіл переговорів - ексглава ЦРУ

Девід Петреус вважає, що розвал Росії після війни проти України несе велику загрозу.

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Путін сяде за стіл переговорів та виведе війська з України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російський диктор Володимир Путін погодиться вивести всі свої війська з України та сяде за стіл переговорів. Йому не вдасться перемогти Україну, яку підтримує весь Захід. Про це заявив колишній глава ЦРУ Девід Петреус, повідомляє 24 канал.

Він переконаний, що Путін виконає всі умови, які будуть обговорюватись на переговорах. На нього повпливають і накладені на РФ санкції. Якщо зараз Кремлю хоча б якось вдається обходити економічні обмеження, то згодом зробити це стане дедалі важче. Все завдяки тому, що Захід створив коаліцію фінансових експертів, яка займається визначення шляхів обходу санкцій.

Нині в РФ відбувається відтік капіталу та відсутність іноземних інвестицій. Тому Москва вимушена "затягувати вузол".

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"Ми повинні показати, що все це буде продовжуватися для Росії не лише на полі бою, але і вдома. Тому зрештою Путін піде на переговори, забере свої війська, і виконає всі вимоги",– наголосив Петреус.

"Розкол РФ несе загрозу"

Девід Петреус вважає, що розкол Росії після поразки у війні несе загрозу.

"Росія може розпастися на кілька державних утворень, як це було в Радянському Союзі, коли ми отримали ніби дивом усі ті незалежні країни. Але в такому випадку виникає дуже багато викликів, і я знаю, що є дуже масштабні дослідження, які вивчають ці відцентрові процеси, які можуть призвести до розвалу федерації", – сказав Петреус.

Водночас він акцентував на тому, що завдяки ЗСУ РФ не несе такої загрози для безпеки Європи, як це було раніше.

Перемовини України та Росії

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що за одним столом перемовин Зеленського з Путіним не буде. Дипломат акцентував увагу на тому, що Путін не може бути партнером в рамках перемовного процесу, тому що він скоїв занадто багато злочинів.

Надзвичайний і повноважний посол в Японії Сергій Корсунський розповів, чи посадять Україну за стіл перемовин. На його думку, західний світ хоче, щоб Київ переміг у війні Москву, проте прагне контролювати руйнівні процеси в Росії.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна повинна бити по Москві, щоб у Києва була серйозна перемовна позиція в рамках будь-яких мирних діалогів. На думку експерта, якщо цього не робити, перемовини ризикують піти не за сценарієм української держави.

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