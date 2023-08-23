"Він нікому не прощає": у Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина

Володимир Путін міг помститися Євгену Пригожину за заколот "вагнерівців" і наступ на Москву.

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Путін підірвав літак Пригожина в якості помсти за наступ на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Росії ППО окупантів підірвала літак ПВК "Вагнера", в якому був ватажок найманців Євген Пригожин і його заступники - Дмитро Уткін і Валерій Чекалов. Підрив цього літака був помстою російського диктатора Володимира Путіна за заколот і наступ на Москву. У цьому переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У Зеленського вважають, що Путін вичікував момент.

"Очевидно, що Путін нікому не прощає свій звіриний терор. Саме той, який обнулив його в червні 2023 року. І він чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі спеціальний смертний вирок в той момент, коли повірив у дивні "гарантії" Лукашенка і настільки ж абсурдне "чесне слово" Путіна", - написав Подоляк у своєму Twitter.

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Подоляк не виключає, що вбивством Пригожина Путін дав сигнал іншим російським елітам. Так він діє перед виборами, які відбудуться вже в 2024 році.

"Обережно! Нелояльність дорівнює смерті". Але це також сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. Якщо це не український трибунал, то це буде куля ФСБ", - додав Подоляк.

Подоляк Подоляк прокоментував підрив літака Пригожина / фото: скріншот

Вбивство Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.

У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.

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