Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її території

/ Фото: УНІАН

Угорщина вважає недоцільним розміщувати на території держави додаткові сили НАТО.

Про це повідомив глава Міноборони країни Тібор Бенке в ефірі угорської радіостанції InfoRadiо.

За його словами, Угорщина вже створила національні сили, сформувала такий потенціал, тому в поточній ситуації немає необхідності покладатися на іноземні збройні сили і підрозділи.

"Ми рухаємося далі цим шляхом, тому зараз, в ситуації, що склалася, не вважаємо за доцільне і не вимагаємо, щоб тут розміщувалися додаткові сили НАТО", - підкреслив глава Міноборони.

Говорячи про прийняття України в НАТО, Бенке уточнив, що Угорщина довгий час підтримувала прагнення країни стати членом Альянсу. Однак через деякий час українська влада виступила проти угорців, які проживають на Закарпатті, і поводилася недозволено для НАТО. Після цього уряд дотримується позиції, що Україна на даний момент не готова до вступу, уклав Міністр оборони.

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Зазначимо, що заява Бенке прозвучала у відповідь на пропозицію США про розміщення на її території додаткових частин збройних сил.

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підвищив рівень готовності Збройних сил країни. Це пояснюється необхідністю на випадок екстреної допомоги союзникам НАТО.

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