Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її території

Угорщині немає необхідності покладатися на іноземні збройні сили, говорить Тібор Бенке.
Угорщина вважає недоцільним розміщувати на території держави додаткові сили НАТО.
Про це повідомив глава Міноборони країни Тібор Бенке в ефірі угорської радіостанції InfoRadiо.
За його словами, Угорщина вже створила національні сили, сформувала такий потенціал, тому в поточній ситуації немає необхідності покладатися на іноземні збройні сили і підрозділи.
"Ми рухаємося далі цим шляхом, тому зараз, в ситуації, що склалася, не вважаємо за доцільне і не вимагаємо, щоб тут розміщувалися додаткові сили НАТО", - підкреслив глава Міноборони.
Говорячи про прийняття України в НАТО, Бенке уточнив, що Угорщина довгий час підтримувала прагнення країни стати членом Альянсу. Однак через деякий час українська влада виступила проти угорців, які проживають на Закарпатті, і поводилася недозволено для НАТО. Після цього уряд дотримується позиції, що Україна на даний момент не готова до вступу, уклав Міністр оборони.
Зазначимо, що заява Бенке прозвучала у відповідь на пропозицію США про розміщення на її території додаткових частин збройних сил.
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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підвищив рівень готовності Збройних сил країни. Це пояснюється необхідністю на випадок екстреної допомоги союзникам НАТО.
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