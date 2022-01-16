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Атака хакерів: у Байдена погрожують відповіддю, якщо підтвердиться причетність РФ

16 січня 2022, 21:26

У разі вторгнення в Україну для РФ настануть "важкі економічні наслідки", говорить Джейк Салліван.

Білий дім
У Білому домі оцінили хакерську атаку / WhiteHouse.gov

Адміністрація США підготує відповідь разом з союзниками, якщо виявиться, що Росія причетна до проведення кібератак проти України.

Про це заявив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Нам необхідно з'ясувати це <...> Я не буду здивований, якщо це в підсумку буде пов'язано з Росією. Давайте спочатку з'ясуємо, а потім визначимо, що робити надалі", - сказав Салліван.

За його словами, у разі вторгнення в Україну для Росії настануть "важкі економічні наслідки".

"Якщо виявиться, що Росія провела кібератаки проти України, якщо це продовжиться в майбутній період, то ми будемо працювати з союзниками над відповідною відповіддю", - сказав він.

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Салліван уточнив, що США "попереджали протягом тижнів і місяців публічно і в приватному порядку, що кібератаки можуть бути частиною широких зусиль Росії по ескалації в Україні".

"Ми тісно працюємо з українською стороною щодо зміцнення їх оборони, продовжимо робити це в майбутні дні. Звичайно, це можливо, що Росія могла провести серію кібератак, це частина їх схем", - додав помічник Байдена.

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Потужна кібератака на держсайти

У ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт Дія.

Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.

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