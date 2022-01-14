Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

Минулої ночі хакери атакували урядові сайти і Дію / Фото pixabay.com

Внаслідок хакерської атаки, яка була здійснена в ніч з 13 на 14 січня на низку урядових сайтів, витоку персональних даних не відбулося.

Як повідомили в пресцентрі Держспецзв'язку, зараз триває розслідування інциденту.

"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Контент сайтів при цьому змінений не був, витоку персональних даних не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси і локалізації технічної проблеми тимчасово припинена робота низки інших урядових сайтів.

Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

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Разом з тим, велика частина постраждалих державних ресурсів вже відновлена. Інші, за даними відомства, будуть доступні найближчим часом. Мобільний додаток Дія працює в штатному режимі.

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Як повідомляв Главред, в Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

Радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович вважає, що повідомлення "натякає на зломщиків з невідомої Федерації або вусатої республіки" і написано з метою "посварити Україну та Польщу".

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