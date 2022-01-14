УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

14 січня 2022, 10:17
Прослухати новину
Зупинити

Частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено. Інші - будуть доступні найближчим часом. Мобільний додаток Дія працює в штатному режимі.

хакер
Минулої ночі хакери атакували урядові сайти і Дію / Фото pixabay.com

Внаслідок хакерської атаки, яка була здійснена в ніч з 13 на 14 січня на низку урядових сайтів, витоку персональних даних не відбулося.

Як повідомили в пресцентрі Держспецзв'язку, зараз триває розслідування інциденту.

"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Контент сайтів при цьому змінений не був, витоку персональних даних не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси і локалізації технічної проблеми тимчасово припинена робота низки інших урядових сайтів.

Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Реклама

Разом з тим, велика частина постраждалих державних ресурсів вже відновлена. Інші, за даними відомства, будуть доступні найближчим часом. Мобільний додаток Дія працює в штатному режимі.

читайте такожРосія готує кібератаки на енергосистему України - ЗМІ

Як повідомляв Главред, в Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

Радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович вважає, що повідомлення "натякає на зломщиків з невідомої Федерації або вусатої республіки" і написано з метою "посварити Україну та Польщу".

Читайте також:

viber
хакери хакерська атака російські хакери новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхУ моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіх Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемоніїЄвген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати бідуРетроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду
11:46

Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу

11:39

Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

11:28

"Кінець прекрасної епохи, настояний на русофобії": рецензія на фільм Кінгс МенВідео

11:23

Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті ГабріеллуВідео

11:11

Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" УкраїнуВідео

Реклама
10:50

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчанняВідео

10:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:34

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

10:17

Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовахВідео

09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

Реклама
07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

Реклама
23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти