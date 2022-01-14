"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

Минулої ночі хакери атакували урядові сайти та Дію / Reuters

В Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працюють такі Сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться на Facebook-сторінці Міносвіти.

Водночас у відомстві закликають громадян користуватися іншими вебресурсами. Йдеться про офіційні сторінки держструктур у соціальних мережах.

"Поки тривають роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція, просимо користуватися офіційними вебресурсами МОН", - додали у відомстві.

При вході на портал держпослуг Дія спливає таке повідомлення:

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"Сервіс тимчасово недоступний. У зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до кабінету тимчасово обмежено". При цьому проблем з роботою програми Дія немає.

Тим часом радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович написав на своїй сторінці у Facebook, що на сайтах держструктур почали вночі спливати повідомлення при вході з таким змістом:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну Мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Стартова сторінка МЗС України / скріншот

"На сайтах з'явилося повідомлення українською, російською та польською. І на всіх трьох мовах воно звучить однаково потворно, як за змістом, так і за формою, що якби натякає на зломщиків з Невідомої Федерації або Вусатої Республіки. РІАН поставив новину вже через дві години після злому. В EXIF картинки координати вказують на парковку біля школи економіки у Варшаві, але я вважаю, що все це зроблено навмисне, щоби посварити Україну і Польщу", - зазначив Баранович.

Як повідомляв Главред, минулого року комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США - Colonial Pipeline Company –атакували хакери. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

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