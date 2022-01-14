УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

14 січня 2022, 09:11

Від хакерської атаки постраждали сайти МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, а також портал Дія.

Хакери, вірус, комп'ютери, кібератака
Минулої ночі хакери атакували урядові сайти та Дію / Reuters

В Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працюють такі Сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться на Facebook-сторінці Міносвіти.

Водночас у відомстві закликають громадян користуватися іншими вебресурсами. Йдеться про офіційні сторінки держструктур у соціальних мережах.

"Поки тривають роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція, просимо користуватися офіційними вебресурсами МОН", - додали у відомстві.

false

При вході на портал держпослуг Дія спливає таке повідомлення:

Реклама

"Сервіс тимчасово недоступний. У зв'язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до кабінету тимчасово обмежено". При цьому проблем з роботою програми Дія немає.

false

Тим часом радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович написав на своїй сторінці у Facebook, що на сайтах держструктур почали вночі спливати повідомлення при вході з таким змістом:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну Мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

false
Стартова сторінка МЗС України / скріншот

"На сайтах з'явилося повідомлення українською, російською та польською. І на всіх трьох мовах воно звучить однаково потворно, як за змістом, так і за формою, що якби натякає на зломщиків з Невідомої Федерації або Вусатої Республіки. РІАН поставив новину вже через дві години після злому. В EXIF картинки координати вказують на парковку біля школи економіки у Варшаві, але я вважаю, що все це зроблено навмисне, щоби посварити Україну і Польщу", - зазначив Баранович.

Як повідомляв Главред, минулого року комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США - Colonial Pipeline Company –атакували хакери. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Читайте також:

viber
хакери хакерська атака новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в біду Гороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіхГороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіх Як з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способиЯк з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способи Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Ворожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долюВорожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долю
09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовах

09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

Реклама
09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

Реклама
04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

Реклама
21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

21:03

В Україні розширили список заборонених для куріння місцьВідео

20:58

Чи може мед прибирати ризик запалень-коментар експерта

20:41

В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопадВідео

20:40

США попередили про ескалацію у відносинах із РосієюВідео

20:37

Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Відео

20:19

В Україну масово продають отруйний посуд зі ШвеціїВідео

20:08

У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусуВідео

19:47

Збуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіакуВідео

19:41

Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти