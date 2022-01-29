Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судів

В результаті кібератаки за посиланнями в листі завантажується шкідливе програмне забезпечення.
В Україні нові масовані кібератаки. Хакери втручаються в роботу ресурсів органів державної влади.
Тепер з офіційних адрес судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Фахівці ЦСКІБ підкреслили, що в результаті кібератаки за посиланнями в листі завантажується шкідливе програмне забезпечення (вірус).
Зазначається, що проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади.
"Таким чином, листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри. Можливо, скомпрометовані тільки окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер", - розповіли експерти.
Вони пояснили, що свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки посилюють роль електронної пошти як офіційного засобу комунікації в судовому процесі.
"Тому подібний вектор атак буде розвиватися і надалі", - додали в ЦСКІБ.
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Потужна кібератака на держсайти
У ніч на 14 січня сталася Глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт дія.
Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.
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