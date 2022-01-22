У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

База даних хакера нібито містить персональну інформацію 2,6 млн українців / Колаж pixabay, УНІАН

На одному їх хакерських форумів з'явилося оголошення про продаж персональних даних громадян України. Невідомий стверджує, що дані були отримані з державного сервісу Дія.

Вкрадена база даних нібито містить персональну інформацію 2,6 мільйона осіб, йдеться на сайті RaidForums.

Там нібито містяться такі дані: ПІБ, дата народження, стать, номер телефону, ІПН, дані з державних і закордонних паспортів, а також дані з ID-карт.

За словами невідомого хакера, дані українців містяться у форматі SQL, JPG і JSON. Всього для попереднього перегляду доступний архів об'ємом трохи більше 11 ГБ. Користувач форуму RaidForums готовий продати всю наявну у нього базу даних за 15 тисяч доларів.

Тим часом в Мінцифри запевняють, оголошення про продаж "злитих" даних українців в результаті кібератаки - це " провокація й продовження гібридної війни".

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"Основна мета ворога - підірвати довіру до влади фейками про уразливість критичної інформаційної інфраструктури та "зливу" даних українців", - повідомила пресслужба відомства.

У міністерстві кажуть, що жодного витоку даних немає.

"Всі персональні дані перебувають під надійним захистом в держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, злитих до 2019 року", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв Главред, в Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Станом на ранок 14 січня не працювали такі сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

Радник з питань кібербезпеки української політичної партії Демократична Сокира Андрій Баранович вважає, що повідомлення "немов натякає на зломщиків з невідомої федерації або вусатої республіки" і написано з метою "посварити Україну та Польщу".

У Держспецзв'язку пізніше повідомили, що внаслідок хакерської атаки витоку персональних даних не відбулося.

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