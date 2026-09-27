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Три-чотири етапи ескалації: Світан описав сценарій атаки РФ проти НАТО

Сергій Кущ
27 вересня 2026, 13:25
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Росія може спробувати використати відновлені українські дрони.
Роман Світан, ракетно-дронова атака
Роман Свитан, ракетно-дронова атака / Колаж: Главред, фото: скріншот, Сили оборони Півдня

У разі спроби атакувати країни НАТО Росія, найімовірніше, почне не з балістичних або крилатих ракет, а з безпілотників, поступово перевіряючи реакцію Альянсу. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його оцінкою, Москва навряд чи наважиться відразу провести масштабну ракетну атаку. Можлива ескалація, вважає експерт, може відбуватися поступово, щоб російське керівництво могло оцінювати реакцію європейських держав на кожному наступному етапі.

"Почне однозначно з дронів", - заявив Світан.

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Росія може спробувати використовувати відновлені українські дрони

Експерт припустив, що на початковому етапі Росія теоретично може спробувати використовувати навіть безпілотники українського виробництва, які раніше запускалися по російських об’єктах.

За словами Світана, частину українських дронів, які не досягли цілей або були пошкоджені, російські фахівці намагаються відновлювати.

"Не виключаю навіть можливості використання дронів українського виробництва. Ми щодня відправляємо сотні дронів до Росії. Частину з них росіяни намагаються відремонтувати, знову запустити в повітря. Вони можуть використовувати такі апарати проти країн НАТО", - вважає він.

Це припущення самого експерта. У наведеному коментарі не наведено доказів того, що Росія зараз готує подібну операцію проти держав Альянсу.

За версією Свитана, використання таких апаратів могло б дозволити Москві оцінити швидкість реакції НАТО та алгоритми дій систем протиповітряної оборони.

Після цього, вважає він, Росія могла б перейти до застосування власних ударних безпілотників.

Світан назвав наступний можливий етап

Якщо початкові провокації не отримають адекватної відповіді, наступним етапом, за прогнозом експерта, може стати подальше посилення інтенсивності атак.

"Росіяни можуть зробити це масово: подивитися на реакцію, вивчити алгоритм роботи. Після цього прийняти рішення про нанесення ударів уже власними дронами, якими вони атакують Україну, а потім можуть застосувати й ракети", - заявив Світан.

При цьому він не очікує, що Росія відразу почне з масового застосування балістичної зброї.

"Відразу масового удару балістичною зброєю, найімовірніше, не буде. Вони діятимуть крок за кроком: у три-чотири етапи, поступово перевіряючи реакцію", - прогнозує експерт.

Таким чином, за його версією, потенційна російська ескалація може будуватися на послідовному підвищенні ставок - від окремих або масових запусків безпілотників до більш серйозного озброєння.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Що може зупинити подальшу ескалацію

Свитан вважає, що вирішальним фактором у такому сценарії стане реакція європейських країн. На його думку, чим швидше потенційна агресія зустріне жорстку протидію, тим менша ймовірність подальшого підвищення ставок з боку Москви.

"Якщо агресію не зупинити відразу, потім її стає набагато складніше зупиняти. Якщо ж відразу відповісти дуже жорстко, росіяни, як правило, відступають, ніби нічого й не було", - вважає полковник запасу ЗСУ.

При цьому Світан вбачає проблему в готовності окремих європейських керівників ухвалювати швидкі й жорсткі рішення в умовах ескалації.

На думку експерта, російське керівництво може скористатися нерішучістю опонентів і поступово посилювати тиск, доки не зіткнеться з серйозним опором.

Таким чином, описаний Світаном сценарій передбачає, що в разі навмисної ескалації проти НАТО Росія може спочатку зробити ставку на безпілотники, використовуючи їх для перевірки реакції Альянсу, і лише згодом розглядати застосування більш потужного озброєння. При цьому йдеться про прогноз військового експерта, а не про підтверджений план російського керівництва.

Загроза РФ для НАТО

Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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