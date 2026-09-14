Розпад Великобританії: три нації заявили про "неминучі зміни" та підписали угоду

Розпад Великобританії набирає нових обертів: Шотландія, Уельс і Північна Ірландія підписали угоду, вимагаючи підготуватися до змін.

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Розпад Великобританії - три нації підписали спільну угоду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Ключові тези:

Три нації Британії підписали угоду про співпрацю

Лідери заявили про неминучість конституційних змін

Вони закликали Лондон не блокувати право націй на самовизначення

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про своє право самостійно визначати подальший шлях розвитку. Лідери націоналістичних сил цих країн підписали меморандум про співпрацю та висловили бачення майбутнього своїх націй у складі Європейського Союзу. Про це заявили перший міністр Шотландії Джон Свінні, перший міністр Уельсу Рун ап Іорверт та перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Ніл під час зустрічі в Кардіффі, передає Sky News.

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Зустріч стала першою, коли Шотландію, Уельс і Північну Ірландію одночасно очолюють представники націоналістичних політичних сил. Разом із президенткою "Шінн Фейн" Мері Лу Макдональд вони виступили не як представники спільного міжурядового органу, а як лідери партій.

У підписаному документі політики заявили про зміну політичного балансу на Британських островах. Вони також наголосили на відмінностях між своїми конституційними цілями, але вказали на спільне прагнення посилити політичну координацію.

"Вперше в історії жителі цих островів мають перших міністрів у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії, які всі прагнуть незалежності від Сполученого Королівства. Для людей, які спостерігають за подіями на цих островах - для людей, які спостерігають за ними по всьому світу - не може бути яснішого знаку того, що час Вестмінстера добігає кінця", - йдеться в угоді.

Окремим пунктом сторони визначили взаємодію в економіці, енергетиці та міжнародних питаннях. Політики хочуть обмінюватися напрацюваннями щодо економічного розвитку та використовувати власні енергетичні ресурси.

При цьому документ передбачає спільну позицію щодо відносин із Європейським Союзом. Лідери заявили, що майбутнє їхніх націй пов'язане з ЄС.

Політичні сили мають різні кінцеві цілі. Шотландська національна партія виступає за незалежність Шотландії, "Плейд Кімру" - за незалежність Уельсу, тоді як "Шінн Фейн" домагається об'єднання Північної Ірландії з Ірландією.

"Наші рухи набирають обертів; ми віримо, що конституційні зміни неминучі. Тому ми зобов'язуємося зміцнювати співпрацю між нашими партіями та визначати практичні сфери, де спільна робота може принести реальні зміни", - заявили політики.

Угода також містить заклик до уряду Великої Британії не перешкоджати можливим змінам конституційного устрою. Лідери вимагають підготувати механізми для проведення відповідних процесів у кожній із юрисдикцій.

"Наші нації мають право на самовизначення. Жоден уряд Вестмінстера не має права блокувати демократію чи підривати принцип, згідно з яким наш народ сам вирішуватиме своє майбутнє", - наголосили вони.

Свінні окремо заявив, що мешканці Шотландії повинні отримати можливість визначити, чи хочуть вони залишатися у складі Великої Британії. За його словами, останні опитування та результати виборів до шотландського парламенту свідчать про значну підтримку незалежницьких сил.

"Народ Шотландії має право самостійно вирішувати своє майбутнє", - сказав Свінні.

Водночас на Даунінг-стріт заявили, що прем'єр-міністр Енді Бернем залишається прихильником збереження Сполученого Королівства та хоче зосередитися на економічних проблемах громадян.

"Прем’єр-міністр прагне здійснити зміни у всіх чотирьох націях Сполученого Королівства і твердо вірить у Союз", - заявив офіційний речник уряду.

Енді Бернем / Інфографіка: Главред

У Лондоні також наголосили, що взаємодія з адміністраціями Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії має відбуватися через партнерство й співпрацю. Проведення нових референдумів про конституційний статус територій британський уряд наразі не ставить у центр своєї політики.

Що відомо про Енді Бернема - коментар експерта

Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу нагадував, що Бернема давно пов’язують із північчю Англії, де він має потужну політичну базу. Саме через вплив у регіоні політик отримав неформальне прізвисько "король півночі".

Крім того, у Бернема є тривалий досвід роботи у британській політиці. Він був депутатом Палати громад, працював в уряді Гордона Брауна та відповідав за напрямки культури, медіа, спорту й охорони здоров’я.

Важливим фактором залишається і позиція політика щодо України. За словами Постернака, Бернем послідовно підтримує Україну від 2014 року, після окупації Росією Криму.

Політика Великобританії щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у розмові з королем Чарльзом III торкався теми планів Володимира Путіна у війні в Україні. Він, за повідомленням ЗМІ, розповів королю про Путіна під час офіційної зустрічі в Білому домі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про намір посилити допомогу Україні у протидії ракетним загрозам та у технологічному співробітництві. 24 серпня Бернем повідомив про намір координувати нову хвилю допомоги в рамках Коаліції охочих разом із лідерами Франції та Німеччини.

До цього Рустем Умєров оголосив про рекордний пакет військової допомоги від Великої Британії для України. За його даними, пакет передбачає постачання 100 000 дронів до кінця 2025 року, 140 000 артилерійських снарядів і фінансування 247 млн фунтів на навчання військових, а загальна сума підтримки у 2025 році сягнула 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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