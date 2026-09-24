РФ може напасти на країни НАТО: експерт назвав найнебезпечніше у плані Кремля

Військове вторгнення російської армії не таке страшне для країн Європи, як глобальніші цілі Москви.

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Росія прагне розколу в західних структурах / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Розумний:

Європі буде важко зберегти єдність проти РФ

Гібридні загрози можуть розколоти НАТО та ЄС

Країна-агресор Росія вже кілька років поспіль веде проти країн НАТО та Євросоюзу гібридну війну. Але якщо ворог перейде від дозованих провокацій до відкритих дій, здатність Європи діяти єдиним фронтом проти РФ залишається під сумнівом.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

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"З одного боку, російська загроза до певної міри об'єднує Європу, актуалізує питання спільної безпеки та спонукає до колективних рішень - у сфері переозброєння, мобілізації ресурсів, перегляду спільної зовнішньої політики. Але якщо і коли справа дійде до практичних кроків, очевидно, що Європі дуже важко зберегти одностайність", - зазначив Розумний.

Подібні розбіжності серед союзників у безпековій сфері вже траплялися раніше. Показовим прикладом стала реакція на теракти в США на початку 2000-х.

"Ми вже були свідками розколу європейської спільноти з питань безпеки та реагування на зовнішні виклики. Коли після терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати задіяли п'яту статтю НАТО та закликали союзників приєднатися до інтервенції в Афганістані, позиції європейських держав щодо подальшої участі розійшлися", - розповів політолог.

Найбільший ризик для Європи не в військовому нападі РФ

За словами Розумного, найбільший ризик для єдності союзників криється не у прямому військовому нападі, а в розмитих сценаріях, коли складно однозначно кваліфікувати дії Росії як агресію.

"Якщо російська загроза виявиться якимось не надто очевидним чином - якщо це будуть гібридні загрози, умовне проголошення якоїсь "Нарвської республіки" в Естонії чи щось подібне - це, очевидно, не викличе одностайності ні в НАТО, ні в Європейському Союзі", - наголосив експерт.

Саме в цьому, за його оцінкою, і полягає розрахунок Москви - продемонструвати нездатність західних структур діяти узгоджено. Втім, це водночас підштовхне НАТО і ЄС до перегляду власних процедур.

"В такому разі і Європейському Союзу, і НАТО доведеться вдосконалювати свої механізми, зокрема, переглядати принцип консенсусного прийняття рішень. Це локальна проблема, але вона відображає загальну кризу управління та вироблення спільної позиції. Тобто Європі доведеться ставати більш дієвою, консолідованішою і шукати способи цього досягти", - резюмував Розумний.

Війна РФ проти Європи - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейські спецслужби попереджають про можливе посилення російської активності проти країн НАТО. За оцінками деяких представників розвідувального співтовариства, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протистояння вже в найближчі місяці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливістю нападу Росії на країни НАТО та переконаний, що Москва не планує атакувати територію Альянсу.

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України.

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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