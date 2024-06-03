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Під прицілом і ATACMS, і F-16: США знімуть заборону на удари вглиб РФ – Маломуж

Олексій Тесля
3 червня 2024, 02:40
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Адміністрація Джо Байдена продовжує діяти вкрай обережно, каже Микола Маломуж.
Маломуж, Путин, ATACMS
/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред, скріншот із відео

У майбутньому Сполучені Штати знімуть заборону на удари вглиб російської території з використанням переданого Україні озброєння, заявив генерал армії і колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"США завжди заявляли, що вони проти ескалації стратегічного рівня. Зрозуміло, що через удари по території Росії, Кремль може розглядати США як учасника війни. Але в цій ситуації Штати нечітко висловлюють позицію щодо того, що агресор, який розпочав війну, буде отримувати відсіч усіма засобами, а Україна має отримувати будь-яку зброю і техніку", - наголосив він в ефірі Каналу 24.

Військовий експерт попереджає, що адміністрація Джо Байдена хоч і зробила певний крок уперед, проте досі продовжує діяти вкрай обережно, що може грати на руку Росії.

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"Думаю, все ж таки найближчим часом постане питання, щоб і інші військові об'єкти (в Росії - ред.) були під прицілом і ATACMS, і F-16. США поступово рухаються до надання цього дозволу. Перший крок уже зроблено, а надалі, думаю, буде черговий етап, як сказав Ентоні Блінкен, що Україна сама має визначати цілі для ураження, використовуючи для цього американську зброю", - додав Маломуж.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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Микола Маломуж війна Росії та України
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