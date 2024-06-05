УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

Анна Ярославська
5 червня 2024, 06:59
161
Спочатку Зеленський і Байден проведуть зустріч у Франції, а потім - на полях саміту G7.
Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти
Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі найближчими тижнями / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.

Зокрема, Зеленський і Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обидва президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським", пише видання AFP.

"Він [Байден] проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити й поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.

відео дня

Зеленський і Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увагу буде зосереджено на використанні заморожених активів Росії на користь України.

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський 6 червня вирушить із робочим візитом до Франції.

Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, із Зеленським він обговорить подальшу допомогу Україні.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Президент США Джо Байден пропустить саміт світу у Швейцарії, який відбудеться у червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Тим часом країна-агресор Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама РФ, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

інфографіка, Саміт миру
Саміт миру - основні цілі / Інфогарфіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Джо Байден новини України та світу Саміт миру
Реклама

Головне за день

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:49 Україна
Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступ

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступ

08:00 Гороскоп
"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

07:56 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Навіть руки бруднити не доведеться: як відмити дно унітазу 12048

Навіть руки бруднити не доведеться: як відмити дно унітазу

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих 7231

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері 6511

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 6254

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Останні новини

09:00

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, що втратили батьків під час війни новини компанії

08:49

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:44

Альбіна Джанабаєва показала дітей від Валерія Меладзе - подробиці

08:30

Церковне свято 6 червня: що не можна робити на преподобного Віссаріона

08:00

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступВідео

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
07:56

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

06:59

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

06:02

Як уникнути краху енергетики?Погляд

05:30

Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

Реклама
05:00

Гороскоп на завтра 6 червня: Левам - повний відрив, Стрільцям - сильний тиск і стрес

04:34

Як прочистити забиту раковину: чоловік показав дивовижний лайфхакВідео

03:45

Чому казати "горбушка хліба" – неправильно: як замінити це словосполучення

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

02:01

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

01:30

Фамільна схожість: Мадонна показала зворушливі кадри з 93-річним батьком

00:56

19-річна донька Клаудії Шиффер затьмарила маму на модному показі

00:03

Чи будуть скеровувати на ВЛК через додаток Резерв+: відповідь Міноборони

04 червня, вівторок
23:45

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

23:28

"Очікуємо просмаження": РФ готується до удару ЗСУ по Кримському мосту - Атеш

23:27

Допоможіть: конспірологи викрили таємну записку Міддлтон

Реклама
23:05

Молода коханка: Єфросиніна розповіла, як донька їй надіслала відео про чоловіка ведучоїВідео

22:58

Великий та солодкий урожай: яке найкраще добриво для малини

22:27

Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів

22:25

У Раді хочуть заблокувати одну з норм закону про мобілізацію: кого стосується

22:10

По Києву буде переміщатися військова техніка: у ЗСУ назвали причину

21:40

Зірка серіалу "Санта-Барбара" померла у віці 101 року

21:36

Як можна використовувати стрілки часнику: господині здивували рецептамиВідео

21:23

З'явився супутниковий знімок одного з перших ударів HIMARS по Росії

21:21

"Це героїзм тисяч військових": у ЗСУ розповіли про жорстокі бої у Вовчанську

21:13

Китайський гороскоп на завтра 5 червня: Коням - поворотний момент, Козлам - сварки

21:03

"Це ключове завдання": експерт назвав плюси для України від ураження ППО РФ на Бєлгородщині

20:46

Порошенко розпорядився перенести з'їзд своєї партії: чоловіки-делегати бояться отримати повістки - журналіст

19:58

У Польщі нові вибори - тому фермери знову блокують кордонПогляд

19:51

Удари ЗСУ по авіації окупантів на території Росії: у Білому домі зробили заяву

19:44

ППО, світло та фортифікації на кордоні: Зеленський розкрив подробиці Ставки

19:15

Будуть грозові дощі, але не скрізь: де очікувати 35-градусну спеку

18:54

У Німеччині шкодують, що не дозволили Україні бити по Росії раніше

18:48

3 найголовніші поради, як правильно поливати помідори: досвідчена господиня розповіла секретиВідео

18:42

Дефіцит триматиметься весь день: коли вимикатимуть світло українцям 5 червня

18:42

Іноземні військові вже в Україні: французький морпіх зробив гучну заяву

Реклама
18:37

Музикант-воїн Положинський уперше розповів, куди пішов із 47 ОМБр

18:02

"Капітуляція" в Криму: в Силах оборони повідомили про втечу кораблів РФ

17:58

Росіяни "залишаються на березі": Плетенчук зізнався, чи можуть ДРГ прорватися у Херсон

17:32

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

17:08

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

16:55

У НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ – ЗМІ

16:47

Байден про мир в Україні: "Це необов'язково означає НАТО"

16:43

Авіація буде в небезпеці: Єрмак зробив несподівану заяву про удари по РФ

16:20

П'яний росіянин влаштував дебош на концерті Ірини Федишин - що сталося

16:00

У британській розвідці назвали основний напрямок наступу російських сил

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти