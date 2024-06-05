Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

Спочатку Зеленський і Байден проведуть зустріч у Франції, а потім - на полях саміту G7.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-i-bayden-provedut-dve-vstrechi-o-chem-budut-govorit-prezidenty-10570526.html Посилання скопійоване

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі найближчими тижнями / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня. Про це повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.

Зокрема, Зеленський і Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обидва президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським", пише видання AFP.

"Він [Байден] проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити й поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.

відео дня

Зеленський і Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увагу буде зосереджено на використанні заморожених активів Росії на користь України.

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський 6 червня вирушить із робочим візитом до Франції.

Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, із Зеленським він обговорить подальшу допомогу Україні.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Президент США Джо Байден пропустить саміт світу у Швейцарії, який відбудеться у червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Тим часом країна-агресор Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама РФ, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

Саміт миру - основні цілі / Інфогарфіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред