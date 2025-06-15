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Масована атака Ірану в Ізраїлі забрала життя українців: що відомо

Руслан Іваненко
15 червня 2025, 19:41
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Ракета влучила у житловий будинок у місті Бат-Ям, де перебували мирні жителі, серед яких були діти.
Изариль, Иран, Украина
Внаслідок ракетного удару в Ізраїлі загинули п’ятеро українців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Загинули 5 українців в Ізраїлі через ракетний удар Ірану
  • Серед жертв троє дітей, ракета влучила у житловий будинок у Бат-Ямі
  • Посольство України висловило співчуття і закликало до єдності Заходу

14 червня під час масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю загинули п’ятеро громадян України, серед яких — троє дітей. Про це повідомляє Interfax-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними МЗС, ракета влучила у житловий будинок у місті Бат-Ям.

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"За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей", — повідомили у відомстві.

Посольство України в Ізраїлі висловило співчуття родинам загиблих та закликало до консолідованої реакції західних країн.

"Невинні мирні жителі, особливо діти, не повинні бути мішенями для ракет… Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв, бажаємо швидкого одужання пораненим і сподіваємося, що західний світ об'єднається та вирішить покласти край терористичній політиці Осі Зла", — йдеться в заяві на сторінці посольства.

У дипломатичному представництві також наголосили, що українці, які проживають в Ізраїлі, переживають схожі реалії, що й український народ у війні з Росією вже понад три роки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще 13 — отримали поранення.

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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