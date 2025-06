Ізраїль атакував ядерні об'єкти Тегерану: Іран у відповідь запустив ракети

Коротко:

Пізно ввечері 14 червня, Ізраїль атакувала низку цілей у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Про це інформує армія Ізраїлю, цитує The Times of Israel.

Серед цілей, за словами ЦАХАЛу, були: паливні танкери, штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проекту SPAND та додаткові цілі, що сприяли отриманню ядерної зброї.

Крім того, в Ірані повідомляють про ураження нафтобази унаслідок ізраїльського удару, пише Tasnim.

У повідомленні йдеться, що після ізраїльської атаки на іранській нафтобазі Шахран спалахнула пожежа. Також є влучання у паливний резервуар на півдні країни.

У профільному міністерстві заявили, що кількість палива в резервуарах була невеликою, "ситуація повністю контрольована".

Тим часом The Times of Israel повідомляє, що протягом ночі ізраїльські військово-повітряні сили виявили і завдали ударів по кількох пускових установках балістичних ракет в Ірані.

Своєю чергою Іран завдав ударів по центральному Ізраїлю, внаслідок чого, за даними ізраїльських медиків, загинуло щонайменше шестеро людей, ще 20 вважаються безвісти зниклими. За даними пожежно-рятувальних служб Ізраїлю, у центральній частині країни кілька будівель серйозно пошкоджено внаслідок атаки Ірану.

Як писав Главред, 13 червня Ізраїль завдав масштабного повітряного удару по Ірану. Були уражені військові об'єкти, серед яких системи ППО і пункти розробки ядерної зброї. Ліквідовано керівництво військових сил Ірану.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право. Також Кремль заявив, що підтримує мирний шлях урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.

Пізніше соратник Трампа, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву Путіна про "неспровоковану" і "неприйнятну" атаку Ізраїлю на Іран. Ліндсі Грем наголосив, що Ізраїль захищає своє існування, в той час як Кремль веде варварську війну проти сусідньої держави.

Що відомо про The Times of Israel?

The Times of Israel — ізраїльська англомовна онлайн-газета, яку випускають з 2012 року. Заснована журналістом Давидом Горовицем і американським менеджером гедж-фонду Сетом Кларманом. Газета пише про події в Ізраїлі, на Близькому Сході і в усьому єврейському світі. Окрім англомовного сайту, The Times має арабську, французьку та перську версії.

Крім публікації новинних повідомлень і аналітичних матеріалів, на сайті розміщена блог-платформи.

У лютому 2014 року, через два роки після заснування, газета "The Times of Israel" оголосила, що її читає 2 мільйони читачів[4]. 2017 року читацька аудиторія збільшилася до 3,5 мільйонів унікальних щомісячних користувачів. wikipedia