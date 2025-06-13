Диктатор заявив, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю.

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Путін цинічно "засудив" дії Ізраїлю і "пожалів" Іран / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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Про що Путін говорив із Нетаньягу і Пезешкіаном

Що пропонує країна-агресор

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Як повідомили в Кремлі, Путін "висловив співчуття керівництву і народу Ісламської Республіки Іран у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів, унаслідок ізраїльських ударів".

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При цьому російський диктатор заявив, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право. Також Кремль заявив, що підтримує мирний шлях урегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.

Також пресслужба Кремля повідомляє, що в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Путін наполягав на важливості повернення до переговорного процесу і вирішення ситуації "виключно політико-дипломатичними засобами". При цьому глава держави-агресора запропонував свої послуги як посередника.

Загострення між Іраном та Ізраїлем - головне

Як повідомляв Главред, Іран відповів запуском близько 100 дронів на Ізраїль. Представник ЗС Ірану Абольфазл Шекарчі та верховний лідер аятолла Алі Хаменеї пригрозили "жорсткою відповіддю" Ізраїлю та США.

Крім того, Ізраїль планує продовжувати військову операцію проти Ірану щонайменше ще два тижні. Основними цілями для ізраїльських сил є іранська ядерна програма, військове керівництво та ракетний арсенал.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою стали об'єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти.

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