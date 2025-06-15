Трамп закликав Ізраїль та Іран укласти угоду та нагадав про свої успіхи

Трамп зробив гучну заяву про можливість укладення мирної угоди між Ізраїлем та Іраном та навів у приклад свої успішні попередні дипломатичні кроки.

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Трамп анонсував угоду між Іраном та Ізраїлем / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Трамп анонсував мирну угоду між Іраном та Ізраїлем

Президент США нагадав, як в минулому вирішував конфлікти між державами

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства. Відповідний заклик він опублікував в соціальній мережі Truth Social.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду і укладуть її, так само як я змусив укласти угоду Індію та Пакистан, використовуючи для цього торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розсудливість, згуртованість і здоровий глузд у переговори з двома чудовими лідерами, які змогли швидко прийняти рішення і зупинитися!", - написав Трамп. відео дня

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його першої каденції йому вдалося запобігти загостренню конфлікту між Сербією та Косовом, який загрожував перерости у повномасштабну війну. Також, за його словами, завдяки його втручанню вдалося стабілізувати ситуацію між Єгиптом і Ефіопією, які мали суперечку навколо будівництва греблі на річці Ніл. Трамп вважає, що його дії сприяли збереженню миру в обох регіонах.

"Так само, незабаром ми матимемо мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я роблю багато, але ніколи не отримую за це визнання, але це нормально, люди розуміють. Зробімо Близький Схід знову великим!", - резюмував Трамп.

Війна Ізраїлю проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

У відповідь Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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