Чому Україні вигідна війна Ізраїлю з Іраном: з'явився несподіваний прогноз

У світі зберігатиметься два центри напруги - Україна і все, що відбувається навколо Ізраїлю, вважає Олександр Кочетков.

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/ Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяв Кочеткова:

США зосередяться саме на конфлікті на Близькому Сході

Протистояння між Ізраїлем та Іраном далі не буде

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що ескалація протистояння між Іраном та Ізраїлем відволікає увагу від України, але - виключно Сполучених Штатів Америки.

"Європа закликає до миру, не хоче жодного конфлікту на Близькому Сході і зосереджена на Україні та допомозі їй. Тому увагу Європи, яка на сьогодні є головним нашим партнером, загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном не відверне", - наголосив він у коментарі Главреду.

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Експерт вважає, що США зосередяться саме на конфлікті на Близькому Сході та будуть саме на боці Ізраїлю, хоча формально прикидатимуться миротворцями.

"Але США зараз не те що не допомагають Україні, а допомагають Росії і є її партнером, якщо судити з дій і заяв американців. По суті, Штати кажуть, що можна давно було б завершити війну, якби Україна здалася, і Росія отримала все, що хоче. Таким чином, те, що США будуть зараз відволікатися, нам навіть піде навіть на користь. Американська допомога нам і так дедалі більше скорочувалася, тому події на Близькому Сході особливо на це не вплинуть", - пояснив він.

Співрозмовник прогнозує, що у світі зберігатиметься два центри напруження - Україна і все, що відбувається навколо Ізраїлю.

"Але, найімовірніше, гарячого протистояння між Ізраїлем та Іраном далі не буде. Побомблять один одного, і на тому все", - додав Кочетков.

Війна між Іраном та Ізраїлем - новини:

Як повідомляв Главред, 13 червня Ізраїль завдав масштабного повітряного удару по Ірану. Були вражені військові об'єкти, серед яких системи ППО і пункти розробки ядерної зброї. Ліквідовано керівництво військових сил Ірану.

Нагадаємо, Іран відповів сотнями БПЛА, проте ближче до вечора Тегеран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Іранські війська атакували ключові пункти ізраїльтян.

Як повідомлялося, Росія "засуджує" дії Ізраїлю, заявив глава Кремля Володимир Путін. За словами Путіна, війська якого нападом на Україну порушили всілякі правові норми, ізраїльська держава порушує статут ООН і міжнародне право.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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