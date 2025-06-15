'В Ірану є все, щоб бахнуло': прогноз імовірності ядерної війни

Іран вийшов на рівень, що дає змогу констатувати наявність у нього ядерної зброї.

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Ізраїль та Іран обмінюються ударами / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Кочеткова:

Іран перебуває тільки на порозі створення ядерної зброї

Ядерна війна на Близькому Сході може стати неминучою

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив про те, що між Іраном та Ізраїлем триває давня і нескінченна війна.

"Часом війна помітна, часом - ні, але вона йде тисячоліттями. У цій війні має залишитися тільки один. Або має статися щось таке фантастичне, що Іран та Ізраїль будуть розмежовані територіально", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт говорить про те, що війна різної інтенсивності між цими країнами триває весь час.

"А зараз один із ключових моментів цього протистояння, коли Іран вийшов на рівень, що дозволяє констатувати наявність у нього ядерної зброї. Не дуже досконала, не дуже ефективна ядерна зброя, але в Ірану вже є все, щоб бахнуло", - зазначив він.

Аналітик уточнює, що за твердженнями Тегерана, Іран перебуває тільки на порозі створення ядерної зброї.

/ Главред

"Але насправді у нього є збагачення урану до 60%, і цього достатньо, щоб пішла ланцюгова реакція і стався ядерний вибух. В Ірані проводилися підземні випробування, щоб запустити в невеликому обсязі цю ланцюгову ядерну реакцію, і це вдалося зробити", - каже він.

Кочетков вважає, що якщо Ізраїль, який теж має ядерну зброю, упустить момент, і Іран створить певний ядерний арсенал, то тоді ядерна війна на Близькому Сході буде неминучою: "Саме тому весь світ зараз дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається між Іраном та Ізраїлем". Рекомендуємо: РФ била Кинджалами, балістикою і БпЛА: в Україні прогриміли десятки вибухів

Війна між Іраном та Ізраїлем - новини:

Як повідомляв Главред, 13 червня Ізраїль завдав масштабного повітряного удару по Ірану. Були вражені військові об'єкти, серед яких системи ППО і пункти розробки ядерної зброї. Ліквідовано керівництво військових сил Ірану.

Нагадаємо, Іран відповів сотнями БПЛА, проте ближче до вечора Тегеран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Іранські війська атакували ключові пункти ізраїльтян.

Як повідомлялося, Росія "засуджує" дії Ізраїлю, заявив глава Кремля Володимир Путін. За словами Путіна, війська якого нападом на Україну порушили всілякі правові норми, ізраїльська держава порушує статут ООН і міжнародне право.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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