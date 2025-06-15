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Іран двічі намагався вбити Трампа: премʼєр Ізраїлю зробив сенсаційну заяву

Марія Николишин
15 червня 2025, 00:03
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Нетаньяху розповів про загрозу для всього світу.
Іран двічі намагався вбити Трампа: премʼєр Ізраїлю зробив сенсаційну заяву
Нетаньяху зробив заяву про Іран / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Нетаньяху:

  • Іран двічі намагався вбити Трампа та бомбив посольства США
  • Ізраїль захищає свободу на Близькому Сході та Європу
  • Ізраїльські пілоти проведуть операцію у небі над Тегераном

Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні квартали, в той час як ми націлені на терористів. Це не новина. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку і Афганістані. Наш ворог – це ваш ворог. І роблячи те, що ми робимо, ми маємо справу з тим, що рано чи пізно загрожуватиме всім нам. Наша перемога буде і вашою перемогою", – сказав він.

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Ізраїльський премʼєр підкреслив, що його країна захищає свободу на Близькому Сході та за його межами. Зокрема, Ізраїль захищає Європу.

"Ми робимо це проти радикального іранського режиму, який хоче створити атомні бомби, щоб знищити нас, і хоче створити балістичні ракети, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, щоб мати можливість загрожувати будь-кому і будь-де в світі. Захищаючи себе, ми також захищаємо інших. Ми захищаємо наших арабських сусідів, наших арабських друзів у мирі, ми захищаємо Європу, ми допомагаємо захищати також Сполучені Штати, які весь час допомагають нам у нашій обороні. Це важлива місія", – наголосив Нетаньяху.

Він також анонсував операцію ізраїльських пілотів у небі над Тегераном.

За його словами, пілоти "завдадуть режиму аятол таких ударів, які вони навіть не можуть собі уявити".

"Можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається. Я скажу вам, що могло б статися, якби ми не діяли. У нас була інформація, що цей режим планує передати ядерну зброю, яку він розробляє, своїм маріонеткам. Це загрожувало б усьому світу", – підсумував він.

Іран двічі намагався вбити Трампа: премʼєр Ізраїлю зробив сенсаційну заяву
Іран та Ізраїль / Інфографіка: Главред

Загострення між Іраном та Ізраїлем - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ".

Відомо, що Ізраїль провів масштабну військову операцію проти Ірану, яка стала результатом восьми місяців ретельної таємної підготовки. Операція була скоординована між ізраїльськими військовими, розвідкою (Моссад) та кіберпідрозділами. Основною метою стали ядерна інфраструктура та балістичні ракети Ірану.

Водночас, Іран в ніч на суботу, 14 червня, здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Лунали вибухи у низці міст, зокрема, у Тель-Авіві та Єрусалимі.

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Хто такий Беньямін Нетаньяху?

Беньямін Нетаньяху - ізраїльський державний і політичний діяч, чинний прем'єр-міністр Ізраїлю (з 29 грудня 2022 року). Прем'єр-міністр Ізраїлю з 1996 по 1999 рік, з 2009 по 2021 рік. Міністр оборони (2018-2019), міністр фінансів (2003-2005), міністр закордонних справ (2002-2003), депутат Кнесету (1988-1996, 1999-2002, 2005-2009). Капітан Армії оборони Ізраїлю (1972), пише Вікіпедія.

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