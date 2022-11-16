У Кремлі назвали заяви Варшави щодо падіння двох ракет на їхній території "істеричними"/ УНІАН

У Кремлі назвали реакцію Польщі на падіння двох ракет на її території "абсолютно істеричною".

Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. До того ж у заявах Польщі та інших країн щодо цієї ситуації він вбачає "русофобію".

Він заперечив причетність російської сторони до цього інциденту і накинувся на Варшаву нібито через її "нестримані заяви".

"Чому так сталося? Потрібно, напевно, запитання поставити Варшаві і все-таки попросити польських офіційних осіб бути більш стриманими, збалансованими та професійними в ті моменти, коли вони говорять про такі чутливі та потенційно небезпечні теми", – сказав речник російського диктатора.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною, вдарили дві ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Після цього прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Польщі і заявив, що це є доказом, що РФ не зупинить свій терор на Україні. Він закликав "поставити на місце терориста".

У той же час в Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Влада Польщі почала розглядати можливість активації статті 4 Північноатлантичного договору. У ній йдеться про проведення спільних консультацій на вимогу одного з членів Альянсу, який вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському селі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Він наголосив, що ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО. Україна також вимагає доступу до місця інциденту.

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