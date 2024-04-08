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Ядерна зброя США в Польщі: Дуда закликав Захід приструнити Росію

Андрій Ганчук
8 квітня 2024, 23:46
Країна-агресорка Росія розмістила ядерні боєголовки у Білорусі та Калінінградській області, і НАТО має відповідати дзеркально, вважає Анджей Дуда.

Польща, ядерні ракети
Росія не піде на застосування ядерної зброї - Дуда / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Польщі потрібні засоби для протистояння потенційній військовій агресії Росії. Варшава схвалила б розміщення на території своєї держави ядерної зброї. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

В інтерв'ю Dzennik Gazeta Prawna він висловив упевненість у тому, що найближчим часом РФ на Польщу не нападе. Проте він вважає розміщення ядерної зброї на території своєї країни непоганим запобіжником від російської військової агресії.

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"Це рішення, яке було б адекватним ситуації, з якою ми зіткнулися під час холодної війни, коли радянська Росія розгорнула ядерну зброю в державах-сателітах. Сьогодні є багато ознак того, що російська ядерна зброя розміщена дуже близько до кордонів Альянсу. НАТО має відповідати на ці дії належним чином", - вважає Дуда.

За його словами, реальної загрози війни Росії і НАТО наразі немає.

"Чи є реальна загроза? Ні. Якщо ми сьогодні адекватно відреагуємо і створимо потенціал для протистояння агресії, цього не буде. Під час холодної війни між Росією і Заходом не було реального конфлікту, тому що Москва знала, що не виграє", - додав польські президент.

Глава польської держави переконаний, що "ядерна парасолька" НАТО захищає Польщу, а Кремль не наважиться завдати тактичного ядерного удару або розв'язати ядерну війну.

"На мою думку, ядерної війни не буде. Конфлікт - з огляду на потенціал - означав би кінець світу. Я також не припускаю застосування тактичної ядерної зброї", - наголосив Анджей Дуда.

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Польща не ризикнула збити ракету Росії - головні новини:

24 березня ракета Росії перетнула повітряний простір Польщі. Окупанти запускали ракету по Україні, але вона потрапила в польське "небо". Ракета перебувала там 39 секунд, її не збивали.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що ракета РФ зайшла на 1,5-2 кілометри. Якби ракета пройшла далі, її б збили.

Росія використовувала територію Польщі для атаки по Україні, вважає політичний аналітик Валерій Клочок. За його словами, Варшава має понести відповідальність, оскільки російська ракета, яку не збили поляки, завдала удару по українській території.

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