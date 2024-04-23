Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

Синоптики прогнозують сильні дощі, грози та потужний вітер - до 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 24 квітня буде дощовою. Синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну вривається потужний циклон з півдня. Саме він і принесе сильні дощі та вітер. Тепло та сонячна погода прийде вже найближчими вихідними.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: ventusky

Погода 24 квітня

В Україні 24 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні, крім східних, Сумської областей та на Приазов'ї. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"Температура вночі 5-10°, в південній частині до 13°; вдень 12 17°, на півдні та південному сході країни 19-24°, в Криму до 28°. На високогір'ї Карпат вночі мокрий сніг, вдень дощ; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 24 квітня в Україні буде вітряно та мокро. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Погода 24 квітня у Києві

У Києві 24 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ з грозою. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 18 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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