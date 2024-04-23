УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2024, 19:37
Синоптики прогнозують сильні дощі, грози та потужний вітер - до 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 24 квітня буде дощовою. Синоптики прогнозують грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну вривається потужний циклон з півдня. Саме він і принесе сильні дощі та вітер. Тепло та сонячна погода прийде вже найближчими вихідними.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

відео дня
Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: ventusky

Погода 24 квітня

В Україні 24 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні, крім східних, Сумської областей та на Приазов'ї. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"Температура вночі 5-10°, в південній частині до 13°; вдень 12 17°, на півдні та південному сході країни 19-24°, в Криму до 28°. На високогір'ї Карпат вночі мокрий сніг, вдень дощ; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 24 квітня в Україні буде вітряно та мокро. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів.

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Погода 24 квітня у Києві

У Києві 24 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ з грозою. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 18 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

20:41 Світ
Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

19:37 Синоптик
Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

19:07 Україна
Всі головні новини

Популярне

Україна може втратити важливого партнера у війні: усі подробиці 13657

Україна може втратити важливого партнера у війні: усі подробиці

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго 11970

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго

Він плакав : король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною 4226

"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

3 бригади пройшли вперед : Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході 3603

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Останні новини

20:41

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

19:57

"Капітуляція флоту": в ЗСУ повідомили про втечу кораблів РФ з Чорного моря

19:37

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

19:35

Порошенко потрапив у скандал: запропонував гроші військових спрямувати на ремонт велосипедних доріжок - політологВідео

19:35

Вихід з Карабаху: не все так радужно на болотахПогляд

Андрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь МосквиАндрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь Москви
19:27

Як відучити кота гадити у клумбах та саду: забудуть туди дорогу

19:07

Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

19:00

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара

18:41

Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна

Реклама
18:40

Тарас Цимбалюк осоромився перед обраницею невдалим подарунком

18:26

Чоловікам не видають документи: у Варшаві величезні черги після жорстких обмеженьВідео

18:16

Почалась боротьба з "ухилянством": усе про обмеження для чоловіків за кордономВідео

18:03

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США

17:59

Ситуація на фронті загострилась: в ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки

17:28

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

17:26

Як легко та швидко прибрати іржу в домі: дієва знахідка для господинь

17:15

Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине

17:14

Життя стане щасливим: що обов'язково потрібно зробити 24 квітня - прикмети дня

16:47

Окупанти переплутали своїх "товаришів" із РДК: історія закінчилася "феєрично"

16:41

Місячний календар на травень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

Реклама
16:30

"У любові до російського": Маша Єфросиніна чітко показала свою позицію

16:28

Пакет на $60 млрд: зброю в Україну перекинуть швидше, у CNN дізналися сценарій

16:16

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

16:13

Гороскоп на завтра 24 квітня: Тельцям - витрати на кожному кроці, Рибам - важкий вибір

16:02

Принцу Луї шість: Кейт Міддлтон мило сфотографувала харизматичного сина

15:39

Україна може не отримати допомогу від США на всю суму: посол назвала причину

15:20

Як робиться сир із пліснявою: ось чому він так дорого коштує

15:15

Невиліковно хвора Селін Діон розповіла про боротьбу з хворобою і показала своє тілоВідео

15:00

"Мені боляче": Єфросиніна розкрила деталі спілкування з "російською" сестрою

14:40

Місячний календар стрижок на травень 2024: коли стригтися і фарбуватися

14:32

Тепер їздить з водієм: чим закінчилася ДТП із блогеркою Квітковою

14:30

Ця закуска стане зіркою святкового столу на Великдень 2024: 3 розкішні рецепти за хвилинуВідео

14:29

Ризик штурму Харкова і Сум: генерал попередив про несподіваний напрямок удару

14:27

Будуть потужні дощі і штормовий вітер: Україну накриває новий циклон

14:19

Зрадник Джиган споює свою 12-річну доньку

13:41

Були п'ять років разом: актор Володимир Гладкий розлучився з коханою і назвав причину

13:17

Зеленський подякував Сунаку за найбільший пакет оборонної підтримки України

12:58

Жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном: Кулеба зробив важливу заяву

12:40

Загроза стратегічного прориву з флангів: на схід терміново перекидають резерви

12:30

Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій

Реклама
12:17

Віталій Портников. Про що домовлялися Байден і ЗеленськийВідеоблоги

12:17

Злата Огнєвіч намагалася накласти на себе руки

11:48

Літак РФ скинув ракету X-59 на Бєлгородську область

11:42

Поранених вивозили вантажівками: у Маріуполі потужний приліт по розташуванню росіянФото

11:40

Церковне свято 24 квітня: що заборонено робити у день преподобного Сави

11:22

Допомога США - це лише початок: у Bloomberg описали новий план війни в Україні

10:56

Китайський гороскоп на завтра 24 квітня: Змії - будьте напоготові вранці, Собакам - кардинальний переворот у житті

10:44

Пугачова збирається відмовитися від свого замку під Москвою

10:41

"Україна - це частина Росії": ЗМІ дізналися про новий "зашквар" Трампа

10:33

Місячний посівний календар на травень 2024 року: що і коли садити

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти