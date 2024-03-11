Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву

Офіційний Пекін пропонує країнам ядерного клубу домовитися про відмову застосовувати ядерну зброю першими, у МЗС агресора Росії відповіли китайцям.

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Росія виступила проти ініціативи КНР щодо ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНІАН

Китай закликав ядерні держави укласти угоду, в якій буде прописано, що вони відмовляються наносити удари ядерною зброєю першими. Агресор Росія відповіла відмовою, пославшись на те, що необхідний, мовляв, комплексний підхід, оскільки відносини між цими країнами погіршилися.

Як повідомляє РБК, у російському зовнішньополітичному відомстві сказали, що ідею Китаю треба "розглядати в загальному контексті воєнно-політичних реалій і у взаємозв'язку з іншими значущими факторами".

При цьому в Москві заявили про "увагу і повагу" до такої ініціативи Пекіна.

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Що пропонує Китай

Пекін висунув ініціативу про новий договір між країнами ядерного клубу. Китайці пропонують підписати документ у лютому. У КНР звинуватили потужні у військовому плані держави в "порушенні домовленостей, формуванні блоків і угруповань, і це завдає шкоди стратегічному балансу і стабільності".

Ядерні загрози Росії

Глава Кремля Володимир Путін 29 лютого під час послання Федеральним зборам заявив, що стратегічні сили РФ перебувають у стані повної бойової готовності. Він пригрозив ядерною зброєю країнам західного світу в разі введення військ НАТО в Україну.

Україна готувалася до ядерного удару Росії, сказав колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов. За його словами, була інформація, згідно з якою окупанти могли завдати удару по Яворівському полігону у Львівській області навесні 2022 року.

США готували відповідь на можливу ядерну атаку РФ по Україні, написали журналісти The New York Times. Згідно з їхніми даними, у жовтні позаминулого року Білий дім побоювався застосування росіянами ядерної зброї на полі бою. Штати розглядали неядерну відповідь.

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