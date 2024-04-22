Ядерна зброя в Польщі: Захарова пригрозила Варшаві прямим ударом

Москва заїкнулася, що в майбутній агресії проти Польщі може брати участь і Білорусь.

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Захарова видала плани Кремля щодо нападу на Польщу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Росії пригрозили Польщі прямим ударом у разі розміщення в країні ядерної зброї НАТО. Пресаташе МЗС РФ Марія Захарова в традиційній для себе манері зробила агресивний випад у бік Варшави.

Зокрема, Москва назвала такі заяви поляків "провокаційними", а політику Польщі щодо Росії - "ворожою".

У відповідь Захарова від імені всього міністерства визнала, що Росія розглядає Польщу наступною мішенню своєї військової агресії. Ба більше, РФ вже відпрацьовувала бойові дії проти сусідів України спільно з Білоруссю.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

"Польський фактор, безумовно, також враховували ми і білоруські друзі в процесі вжиття додаткових заходів щодо зміцнення безпеки Союзної держави", - заявила Захарова.

У разі появи ядерної зброї в Польщі "відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження в ситуації прямого військового зіткнення з НАТО", пригрозили в МЗС Росії.

Ядерна зброя НАТО в Польщі - що сказав Дуда

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО , і це питання є темою перемовин зі США.

Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю в Білорусь.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в рамках обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов'язання в цьому сенсі, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", - пояснив Дуда.

Нагадаємо, як розповів в інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, Росія може використати Сувалкський коридор як точку прориву для подальшої агресії проти Європи. За його словами, союзники, зокрема Польща і Литва, готуються до небезпечних сценаріїв шляхом будівництва загороджень і проведення спільних навчань.

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