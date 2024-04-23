Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

Планується, що це озброєння може бути негайно використане на полі бою.

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США скоро можуть надати Україні пакет допомоги на 1 мільярд доларів / колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україна незабаром може отримати величезний пакет військової допомоги від США на суму 1 мільярд доларів. Про це заявили американські чиновники, повідомляє Reuters.

Ця допомога прибуде в рамках ще не підписаного законопроєкту. До нього увійдуть:

транспортні засоби,

зенітні боєприпаси Stinger,

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем,

155-міліметрові артилерійські боєприпаси,

протитанкові боєприпаси TOW і Javelin, а також інше озброєння.

Планується, що це озброєння може бути негайно використане на полі бою.

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Військова допомога Україні від США та Британії

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додачу до артилерійських снарядів і засобів ППО.

Повідомляється, що Пентагон усе ще вносить "останні штрихи" в новий транш і плекає надію, що зможе якнайшвидше надіслати техніку і снаряди - одразу ж після підписання документа Байденом.

23 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги. Він повідомив, що пакет допомоги міститиме 400 одиниць техніки, 4 мільйони набоїв, 60 човнів для водних рейдів, системи протиповітряної оборони і ще одну партію ракет Storm Shadow високої точності з дальнім радіусом дії.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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