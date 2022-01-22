Вимога щодо НАТО як "прикриття" і запуск "Мінська": названа головна мета РФ стосовно України

Росія прагне до перекриття постачань зброї для України та контролю над Києвом - дипломат / УНІАН

Вимога Росії про блокаду вступу України до НАТО є прикриттям, оскільки Київ найближчим часом до Альянсу не вступає. Для росіян більш важливо, щоб українська держава не отримувала зброю і пішла на компроміс щодо реалізації Мінських угод. Москву цікавить контроль над усією державою, а не тільки над окремими містами. Про це заявив український дипломат, колишній посол у США Валерій Чалий.

У ефірі телеканалу Україна 24 він зазначив, що Москва виступає за виведення озброєнь Альянсу з Румунії та Болгарії – країн НАТО – а також, щоб вони не розміщувалися на території української держави. Однак в Україні немає будь-яких баз військово-політичного блоку Заходу, такі кроки заборонені Конституцією.

читайте такожОтримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналу"Росія наполягає, щоб були прибрані озброєння, розміщені після 1997 року у таких країнах, як Румунія, Болгарія – вони члени НАТО. І не розміщувати в Україні. У нас немає сьогодні жодних баз натівських, у нас в Конституції заборонено", - уточнив дипломат.

Втім, він акцентував увагу на тому, що Києву не можна заборонити військово-технічне співробітництво з Альянсом, оскільки це є суверенним правом держави. В України залишився режим контролю за ракетними технологіями, і країна має право закуповувати зброю. Росія прагне до того, щоб Київ, та інші країни не змогли отримувати озброєння.

"Ми колись відмовилися від ядерної зброї, заплативши величезну ціну... але у нас залишився режим приєднання нашої країни до РКРТ – режиму контролю за ракетними технологіями. І ми маємо дуже хороші позиції щодо експортного контролю. Ми з міжнародної точки зору маємо право закуповувати все, що нам потрібно. І тільки політичні рішення деяких країн це зупиняють. Росія сподівається, що інші країни цього не робитимуть. Це позиція, яка свідчить тільки про одне – Росія хоче собі вибити такі позиції, щоб шантажувати і надалі не тільки Україну, а й інші країни, які достатньо мають зброї, маючи мотивовану велику армію, але не достатньо сучасних озброєнь", - розповів дипломат.

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Також він додав, що Москва хотіла б посилити свою позицію щодо блокади постачань озброєнь і використовувати цю можливість для шантажу якомога довше.

За його словами, вимоги щодо невступу України до НАТО є прикриттям, головне для Росії – блокування постачань Києву зброї і отримання поступок щодо запуску "Мінська". Російська держава ставить перед собою завдання отримання контролю над усією Україною.читайте такожУкраїна в НАТО і виведення військ з Грузії та Молдови: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

"Їм насправді наразі набагато важливіше не НАТО. НАТО - це прикриття, ми завтра до НАТО не вступаємо. Їм важливіше, щоб зброя не надходила, щоб ми пішли на компроміси щодо "мінського процесу". Це їм важливо, їм важливий контроль над усією Україною... вони продовжують оперувати цією мовою - зони впливу, поділ світу. Це найгірше, тому що вони не говорять ані про Харків, ані про інші міста України. Вони кажуть про контроль над усією Україною", - підкреслив Валерій Чалий.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на дані розвідки США раніше заявили про те, що Росія може будувати плани щодо реалізації провокації на Донбасі. Можливий сценарій може передбачати напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Така ситуація, за інформацією американців, повинна бути використана як привід для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Журналісти СNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія розмістила біля кордонів України понад 127 000 військ. У відомстві не виключають нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що війська РФ знаходяться неподалік від кордонів України з метою безпеки. Мовляв, Москва стурбована напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Президент Штатів Джо Байден попередив господаря Кремля Володимира Путіна про небувалі санкції для Росії у разі її нового військового вторгнення на територію України. Він підкреслив, що банківським установам РФ можуть заборонити працювати з доларом. Такий крок має призвести до катастрофічних наслідків.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що заяви Штатів про нові санкції проти Росії нібито можуть спровокувати "громадянську війну" в Україні. За його словами, у Києві, мовляв, через таку риторику Вашингтона можуть піти на силову операцію зі звільнення окупованих районів Донбасу.