УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листом

22 січня 2022, 14:25

У США висловлюють надію на те, що повідомлення прочитає президент Володимир Путін.

США Росія
/ Reuters

РФ отримала письмову відповідь Сполучених Штатів на висунутий раніше ультиматум, який в Кремлі називають "гарантіями безпеки".

У США висловлюють надію на те, що повідомлення прочитає президент Володимир Путін, пише Washington Post.

У матеріалі уточнюється, що американська сторона попросила російських дипломатів не публікувати лист і "тримати його в секреті".

Як уточнило джерело в Держдепартаменті, письмова відповідь адміністрації Байдена включатиме пропозиції США з безпеки і "продемонструє зацікавленість Вашингтона в пропозиції діалогу".

Там додали, що Росія може вважати документ американської сторони таким, який не відповідає гарантіям РФ щодо політики членства в НАТО.

Реклама

"У Росії є тільки одна людина, яка приймає рішення, і це президент Путін. Якщо це дозволить особі, яка приймає остаточні рішення в Росії, розглянути ці ідеї і вирішити, рухатися далі чи ні, то це в наших інтересах", – резюмували в адміністрації Байдена.

читайте такожУ Кремлі "розігрався апетит": вимагають вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

Читайте ще:

viber
новини Росії новини США
Зараз ви переглядаєте новину «Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листом». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовКармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любов Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискПрогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тиск Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в біду Якщо почнеться війнаЯкщо почнеться війна
15:32

Напад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарій

15:09

В Україні зміняться ціни на каву: скільки коштуватиме напійВідео

15:09

Чорна смуга добігає кінця, на Дів чекає тріумф: гороскоп Таро на лютий 2022Відео

14:59

Зеленський готовий напряму домовлятися з Путіним - посол України у ФРНВідео

14:33

Глава Китаю міг попросити Путіна не вторгатися до України під час Олімпіади - BloombergВідео

Реклама
14:26

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по КримуВідео

14:25

Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листомВідео

13:49

Помер зірка фільмів В'язень замку Іф і РанеткиФото

13:40

"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

13:34

Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

13:26

Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифруВідео

13:02

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

12:57

У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехнікиВідео

12:51

У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

12:30

Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зонуВідео

12:18

Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

12:07

Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомВідео

11:49

Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусуВідео

11:25

В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціниВідео

Реклама
11:22

Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударівВідео

10:52

США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNNВідео

10:52

"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

10:12

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

10:08

45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від ОмікронаВідео

10:06

Як нормалізувати тиск у домашніх умовах: названо ідеальний продукт

10:06

Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради

10:00

Якою може бути війна Росії проти України: три сценарії

09:29

Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJВідео

09:26

У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії

09:20

Приносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинкуВідео

09:19

Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

09:00

День Соборності України 2022: дата, чи буде вихідний

08:42

Пробере до кісток: Україну на вихідних засипле снігом і заморозитьВідео

08:32

Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячіВідео

08:00

Визнання Москвою "ЛДНР" і ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

07:54

"Робимо це завжди": у Білому домі розповіли про плани евакуювати своїх громадян з УкраїниВідео

07:45

Протистояння Росії і США: чи можливий компромісПогляд

07:29

"Право України на самооборону": в Україну прибув літак з летальною зброєю з СШАВідео

07:10

Вимога щодо НАТО як "прикриття" і запуск "Мінська": названа головна мета РФ стосовно УкраїниВідео

Реклама
06:58

Гороскоп Таро для Левів на лютий 2022: великий прибуток, нова любов і прозрінняВідео

06:30

Укранцям час припинити ховати голову в пісокПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хВідео

05:42

Цугцванг для Путіна: експерт пояснив, як Штати загнали господаря Кремля у кут

05:28

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

05:02

Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºВідео

04:48

Модель з найбільшими вилицями в світі оголила пишні груди з наліпками на сосках

04:23

Чи можна повністю уникнути "цукрової ломки" - відповідь дієтолога

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиВідео

03:15

Коли Путін піде з посади: Каспаров назвав умову

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти