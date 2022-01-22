Ультиматум по НАТО: США відповіли РФ секретним листом

/ Reuters

РФ отримала письмову відповідь Сполучених Штатів на висунутий раніше ультиматум, який в Кремлі називають "гарантіями безпеки".

У США висловлюють надію на те, що повідомлення прочитає президент Володимир Путін, пише Washington Post.

У матеріалі уточнюється, що американська сторона попросила російських дипломатів не публікувати лист і "тримати його в секреті".

Як уточнило джерело в Держдепартаменті, письмова відповідь адміністрації Байдена включатиме пропозиції США з безпеки і "продемонструє зацікавленість Вашингтона в пропозиції діалогу".

Там додали, що Росія може вважати документ американської сторони таким, який не відповідає гарантіям РФ щодо політики членства в НАТО.

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"У Росії є тільки одна людина, яка приймає рішення, і це президент Путін. Якщо це дозволить особі, яка приймає остаточні рішення в Росії, розглянути ці ідеї і вирішити, рухатися далі чи ні, то це в наших інтересах", – резюмували в адміністрації Байдена.

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Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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