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Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

Степан Гафтко
5 липня 2024, 15:40
2004
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув у Москву на зустріч із диктатором Путіним, який одразу ж у розмові згадав про Україну.
Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну
Орбан прибув на зустріч до Путіна / колаж: Главред фото: УНІАН, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на зустріч до російського диктатора Володимира Путіна. Під час спілкування Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни та передачі деяких територій у власність РФ. Про це повідомляє "Європейська правда" 5 липня.

"Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси", – сказав Путін.

За інформацією журналістів, Путін підкреслив, що Орбан прибув у Москву, як редставник однієї із країн, яка наразі головує у Європейському Союзі.

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В свою чергу, як повідомляють в ЗМІ, Орбан подякував російському диктатору за "теплу зустріч" та підкреслив, що це вже 11 його зустріч із Путіним, проте, він зауважив, що ця є найбільш важливою, адже припадає на період головування Угорщини в ЄС.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Обговорюючи питання війни в Україні, Орбан зазначив: "Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити і з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань".

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив раніше, що Орбан прибув до Москви у рамках "миротворчої місії". Нагадаємо, що угорський прем'єр 2 липня відвідав Київ та поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським.

Візит Орбана в Москву та реакція світу

Нагадаємо верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві жодним чином не представляє інтереси ЄС.

Ввечері, 4 липня, ЗМІ дізналися про наміри Орбана відвідати Москву 5 липня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

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