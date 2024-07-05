УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію

Марія Николишин
5 липня 2024, 14:15
70
Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви, наголосив глава дипломатії ЄС.
Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію
Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні, 5 липня, здійснює візит до Москви, жодним чином не представляє там Європейський Союз. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що візит Орбана до Москви відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Зараз Угорщина є державою-членом ЄС, яка головує в Раді до 31 грудня 2024 року. Це не передбачає жодного зовнішнього представництва Союзу, за що відповідає президент Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні", — йдеться у тексті заяви.

відео дня

Глава дипломатії ЄС також наголосив, що Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — сказав Боррель.

Крім того, він нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення і видав ордер на арешт за роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Візит Орбана в Москву - що відомо

Ввечері, 4 липня, ЗМІ дізналися про наміри Орбана відвідати Москву 5 липня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

Під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Віктор Орбан новини Угорщини
Реклама

Головне за день

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

15:40 Україна
Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

15:29 Синоптик
"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

15:13 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря 9701

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті 6789

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті

Мирний план завершення війни вже став відомим? 3713

"Мирний план" завершення війни вже став відомим?

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку 2775

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку

Останні новини

16:04

Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували

15:50

Можна займатися прибиранням чи ні: важливі прикмети 6 липня

15:40

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

15:40

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

15:36

Чим можна замінити кондиціонер у спеку: поради, які допоможуть охолодити будинокВідео

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
15:34

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

15:29

Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

15:21

Яка витрата палива у генератора: електрика буде під час довгих відключеньВідео

15:13

"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

Реклама
15:09

Як ловити щуку влітку: полювання на справжній трофей

15:04

У росіян є успіхи: ворог розвиває наступ на Торецькому напрямку - DeepState

14:33

Ненудний салат з огірків за 5 хвилин: шикарний рецептВідео

14:28

Цілий день зі світлом: названі дати, коли в областях взагалі не буде обмежень

14:26

Чи можна запивати таблетки чимось крім води - відповідь спеціалістів

14:18

Чому собака починає вити: що відбувається і чи не віщує це біду

14:15

Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію

14:12

"Інакше армія РФ пішла б у наступ": стала відома найбільша проблема окупантів

13:52

"Кремлівське сміття": шанувальники зацькували зрадницю Ані Лорак - причина

13:19

Чоловік навів ракети РФ на будинок жінки, бо вона не відповіла йому взаємністю

13:11

Нардеп натякнув на зміни в Кабміні - кому загрожує звільнення

Реклама
13:00

Інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону - чому соцмережі обурюються

12:55

Вихід ЗСУ з Часового Яру: Згурець розповів, чи є передумови для такого кроку

12:38

В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України: названо терміни

12:37

Орбан летить на зустрічдо Путіна: що везе скандальний прем'єр в Москву

12:37

Чого не можна робити під час грози у квартирі: поради, які врятують

12:04

Помідори будуть солодкі, як мед: чим потрібно підживлювати плоди

12:03

Членство України в НАТО та закінчення війни: Столтенберг зробив важливу заяву

11:55

В Україні зменшать відключення світла - в чому причина

11:52

Популярна блогерка померла після пластики

11:50

Ціни зростатимуть ще: в Мінекономіки поділилися невтішним прогнозом

11:48

Родитимуть ледь не до зими: чим підгодувати кабачкиВідео

11:24

Таких об'єктів більше немає: РФ втрачає військово-морський центр у Криму - ВМС

11:02

"І в радості, і в горі": ведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж

10:59

"Треба валити": Пугачова попередила своїх друзів про небезпеку залишатися в Росії

10:43

Мандата немає: Орбан озвучив, хто займеться мирними переговорами щодо України

10:32

Чому не можна казати "копчик": яку поширену помилку робить багато хтоВідео

10:27

Китайський гороскоп на завтра 6 липня: Півням - хвороба, Мавпам - гроші

10:26

Головний пріоритет для війська: Сирський розкрив план дій на фронті

10:22

Залужний виїхав з України: ЗМІ дізналися, де зараз "залізний генерал"

10:19

Штормове попередження в Україні - які регіони охопить негода

Реклама
10:02

"Приходили всі на уклін": путініст Йосип Пригожин визвірився на Аллу Пугачову і Максима Галкіна

10:00

Чим правильно закушувати коньяк: як насолодитися напоєм і мінімально сп'яніти

09:51

Якою буде допомога США, якщо переможе Трамп: ветеран АТО приголомшив прогнозом

09:49

Партизани під Єкатеринбургом підірвали залізницю - росіяни везли боєприпасиВідео

09:36

"РФ буде змушена це прийняти": в ОП назвали 3 інструменти, щоб закінчити війну

08:53

"Дякую не президенту": відомий комік розповів, як виїхав з України і розлютив прихильників

08:32

Ріші Сунак визнав поразку на виборах: хто стане новим прем'єром Британії

08:19

Немає світла і води: дрони атакували місто в РФ, з якого запускають "Шахеди" по Україні

08:19

Дочка Анжеліки Варум і Леоніда Агутіна вийшла на сцену без футболки

08:10

"Мирний план" завершення війни вже став відомим?Погляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти