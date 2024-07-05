Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію

Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви, наголосив глава дипломатії ЄС.

https://glavred.net/politics/on-ne-predstavlyaet-poziciyu-es-borrel-rezko-vyskazalsya-o-vizite-orbana-v-rossiyu-10578485.html Посилання скопійоване

Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні, 5 липня, здійснює візит до Москви, жодним чином не представляє там Європейський Союз. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що візит Орбана до Москви відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Зараз Угорщина є державою-членом ЄС, яка головує в Раді до 31 грудня 2024 року. Це не передбачає жодного зовнішнього представництва Союзу, за що відповідає президент Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні", — йдеться у тексті заяви. відео дня

Глава дипломатії ЄС також наголосив, що Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", — сказав Боррель.

Крім того, він нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення і видав ордер на арешт за роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Візит Орбана в Москву - що відомо

Ввечері, 4 липня, ЗМІ дізналися про наміри Орбана відвідати Москву 5 липня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

Під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред