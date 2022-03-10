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У США заявили, що у санкцій проти Росії немає терміну дії

10 березня 2022, 05:38

Будь-яка країна, яка не дотримується обмеження на експорт в Росію, заплатить високу ціну. Це стосується зокрема і Китаю, заявила міністр торгівлі США.

Росія санкції війська
Росія посіла першу сходинку антирейтингу за кількістю накладених на країну санкцій / Колаж Reuters

Експортний контроль, запроваджений США та їхніми союзниками проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, "не має терміну дії". Як заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії, "доки потрібно".

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго. Ми в цьому, щоби перемогти, і наші союзники - теж", - сказала Раймондо в коментарі CNN.

Коментарі, що виходять від члена кабінету президента Джо Байдена, є ще одним свідченням того, що адміністрація готується до потенційно затяжного конфлікту в Європі, який вже розбурхав фінансові ринки і який, за оцінкою Білого дому, вдарить по гаманцях американських споживачів.

"Це буде брудно і, ймовірно, дуже довгостроково", - передбачила Раймондо.

Міністр торгівлі США також попередила, що будь-яка країна, включаючи Китай, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Наприклад, Китай можуть відрізати від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.

"Ми збираємося переслідувати будь-яку компанію, де б вона не знаходилася, в Китаї або де-небудь ще, яка порушує правила", - сказала Раймондо.

Як повідомляв Главред, група сенаторів з обох американських партій внесла на розгляд законопроект про заборону Росії продавати золоті запаси. Законодавці хочуть позбавити РФ потенційного рятувального кола після заморозки активів в іноземній валюті.

Тим часом американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.

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