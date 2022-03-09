США здає назад: американський бізнес просить Білий дім про послаблення санкцій для Росії - Reuters

Американський бізнес просить зняти з Росії санкції на імпорт урану / pixabay.com

За даними Reuters, американські бізнесмени лобіювали виключення з санкцій, накладених на РФ. Це стосується імпорту в США урану.

Енергетична промисловість і більше половини американських АЕС залежить від урану, який видобувають в Росії, Узбекистані та Казахстані.

Свого виробництва з видобутку урану в США немає. Раніше кілька компаній виявляли бажання відновити добуток в штатах Техас і Вайомінг, але лише за умови, що виробники атомної енергії готові укласти з ними довгострокові контракти на поставку.

Зараз контроль над видобутком урану в Росії знаходиться у компанії Росатом, яка належить Путіну.

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