США здає назад: американський бізнес просить Білий дім про послаблення санкцій для Росії - Reuters

Без російського урану встануть більшість АЕС США.
За даними Reuters, американські бізнесмени лобіювали виключення з санкцій, накладених на РФ. Це стосується імпорту в США урану.
Енергетична промисловість і більше половини американських АЕС залежить від урану, який видобувають в Росії, Узбекистані та Казахстані.
Свого виробництва з видобутку урану в США немає. Раніше кілька компаній виявляли бажання відновити добуток в штатах Техас і Вайомінг, але лише за умови, що виробники атомної енергії готові укласти з ними довгострокові контракти на поставку.
Зараз контроль над видобутком урану в Росії знаходиться у компанії Росатом, яка належить Путіну.
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Автор: Анна Підгорна