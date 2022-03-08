Росія обігнала Іран і посіла першу сходинку антирейтингу за кількістю санкцій

Російський рубль / pixabay.com

Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій. До цього цей антирейтинг очолював Іран.

Зазначається, що Росія обійшла також Північну Корею. Про це пише Bloomberg, посилаючись на додаток для підрахунку кількості санкцій Castellum.ai.

Тільки з 22 лютого на Росію було накладено 2778 санкцій. 2427-санкції проти фізичних осіб (в цей список потрапив і сам президент Путін і його найближче оточення), 343 санкції спрямовані на юридичні особи, компанії і держустанови. Всього кількість санкцій проти РФ досягла 5530.

Швейцарія ввела найбільше санкцій за останні два тижні - 568.

На думку співзасновника компанії Castellum.ai Пітера П'ятеца, сьогоднішні події можна порівняти з ядерною війною. Це найбільша санкційна подія в історії. Він зазначив, що всього за два тижні Росія через світову економіку перетворилася на країну-ізгоя.

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В одному санкційному антирейтингу крім Росії, Ірану і Північної Кореї опинилися Сирія, Венесуела, М'янма і Куба.

Раніше писав Главред, що Австралія ввела нові санкції проти Росії. Вони торкнулися головних пропагандистів.

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