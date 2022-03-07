Росії загрожує крах і дефолт вже до 15 квітня - Bloomberg

Росія / Reuters

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт у Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.

Як пише Bloomberg, за даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг - швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні і накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

"Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. У разі дефолту, він навряд чи буде схожий на звичайний, саме відповідне порівняння буде, мабуть, з Венесуелою", - написав глобальний керівник компанії зі стратегії кредитування ринків Саймон Уевер.

Дефолт настане вже 15 квітня

"У цей час закінчується 30-денний період пільгового періоду за купонними виплатами, який Уряд РФ винен за доларовими облігаціями з погашенням в 2023 і 2024 роках", - йдеться в повідомленні.

Зараз орієнтовні ціни інвестор на ці облігації становлять 29 центів за долар США. А це найнижчий показник за всю історію.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії.

Врятувати її намагаються вливанням грошей на викуп акцій російських компаній. Зараз цим займається Фонд національного добробуту РФ. Мінфін має право залучати веб і "спеціалізовані фінансові організації" для викупу цих акцій.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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