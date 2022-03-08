Каральні заходи проти Росії: у США хочуть заблокувати золоті запаси РФ

Золотовалютний запас Росії / Reuters

Група сенаторів з обох американських партій внесла на розгляд законопроект про заборону Росії продавати золоті запаси.

Законодавці хочуть позбавити РФ потенційного рятувального кола після заморозки активів в іноземній валюті, пише Axios.

Конгрес нібито прагне випередити адміністрацію Байдена в каральних заходах проти Росії.

Закон буде застосовувати санкції щодо будь-яких американських організацій, які свідомо оформляють угоди з російським золотом, перевозять його з резервів російського Центробанку або продають золото фізично або електронним способом в Росії. Золоті активи РФ оцінили в 132 мільярди доларів.

читайте такожПроти пропагандистів і генералів: Австралія ввела нові санкції проти Росії"Величезні запаси золота в Росії - один з небагатьох активів, які Путін може використовувати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Наклавши санкції на ці запаси, ми зможемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки і ускладнити проведення все дорожчої військової кампанії Путіна", – заявив один з авторів документа Ангус Кінг.

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Нагадавши, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій. До цього цей антирейтинг очолював Іран.

Також ми повідомляли, що країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, чиє керівництво категорично відмовляється припиняти військову агресію проти України.

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