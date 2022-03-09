Понад 80% американців підтримують найжорсткішу санкцію проти Росії

Джо Байден / Reuters

Переважна більшість американців підтримує заборону США на імпорт російського газу на нафти.

Понад 80% американців виступили за найжорсткішу санкцію проти Росії, незважаючи на можливе зростання цін, йдеться в опитуванні яке провели в Reuters і Ipsos poll.

Жителі США вважають, що купувати російський газ і нафту недоречно, дивлячись на російсько-українську війну.

Вони навіть готові платити більше, адже середня ціна вже рекордно зросла. Йдеться про близько 4,17 долара за 1 галон бензину.

читайте такожПовний бойкот експорту та імпорту: Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РосіїЗгідно з цим же опитуванням, більшість американців підтримують введення безпольотної зони над Україною.

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Нагадаємо, США вирішили ввести повна заборона імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

Також стало відомо, що Уряд Великобританії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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