Британський депутат назвав єдиний сценарій, за яким Росію перестануть "душити" санкціями

Володимир Путін / Reuters

З Росії не будуть зняті санкції до тих пір, поки вона не виведе всі свої війська з території України.

З такою заявою в коментарі виданню Guildhall виступив член парламенту Великобританії від Консервативної партії Боб Блекман. Він підкреслив, що Путін пішов на аморальний і незаконний напад на український народ.

"Я засмучений ситуацією, що склалася в Україні, і вражений діями путінського режиму. [Президент Росії Володимир] Путін пішов на аморальний і незаконний напад на український народ, і в результаті цього нападу страждає і сама Росія. Я підтримую введення жорстких санкцій і вважаю, що ізоляція Росії повинна посилюватися всіма можливими методами, поки не припиниться ця нелюдська війна і не впаде путінський режим", – заявив політик.

Блекман вважає, російська влада зараз відчайдушно намагається заручитися підтримкою населення Росії.

"З такими санкціями економіка Росії впаде набагато швидше, ніж Захід відчує на собі будь-який їх вплив. Я не сумніваюся, що Великобританія як мінімум збереже такі санкції або ж буде вводити більш жорсткі до тих пір, поки Україна знову не зможе жити вільно. Після дій путінського уряду неможливо коли-небудь повернутися до нормального життя, як припускає Лавров. Незаконні і віроломні дії Росії будуть ще довго каратися", - переконаний політик.

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читайте такожПутін запросив список країн, які ввели санкції проти РФТакож він додав, що санкції не можуть бути зняті до повного виведення військ РФ з України.

"Поки Росія повністю не деескалує ситуацію, вона буде під санкціями. І навіть після деескалації, я думаю, деякі з них залишаться в силі. Наприклад, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився брати на себе зобов'язання зняти санкції з Росії у разі припинення вогню або мирної угоди після її вторгнення в Україну", – підсумував Боб Блекмен.

Нагадавши, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій. До цього цей антирейтинг очолював Іран.

Також ми повідомляли, що країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, чиє керівництво категорично відмовляється припиняти військову агресію проти України.

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